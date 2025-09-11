「すげー！！」かまいたち山内、ヴィンテージTシャツの量に驚きの声「恐るべしな金額」「すっ、すごい量」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは9月11日、自身のInstagramを更新。コレクションしている大量のシャツを披露しました。
【写真】かまいたち山内が集めた大量のシャツ
また「そんな私のTシャツはstussyの総柄 今完全にマイブームの総柄です そして改めてTシャツどうしよう、、、」と、2枚目では大量のTシャツが積まれている棚を背景にした自身のソロショットです。
ファンからは、「優しいパパさん」「そろそろTシャツの展示会みたいなのやってください」「Tシャツの量相変わらず凄い！」「すっごいお宝のお部屋、恐るべしな金額が」「すっ、すごい量」「子供の発想すごいですね！」「すっ、すごい量」「Tシャツすげー！！！！」と驚きの声が集まりました。
「メルカリで高値で売りますか」山内さんは「夏休みの自由研究で息子の工作を手伝ったけど、わたし不器用すぎて何もできず結局息子が1人でやりました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、夏休みの自由研究に取り組む息子と、それを手伝う山内さんの姿です。
親子ショット公開7日には「先日、休みできたので急遽ディズニーシーに行った」とつづり、親子ショットを公開していた山内さん。ファンからは、「めっちゃいいですね」「長男さんの立ち方オシャレです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
