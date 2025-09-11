お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは9月11日、自身のInstagramを更新。棚に積まれた大量のシャツを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山内健司さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは9月11日、自身のInstagramを更新。コレクションしている大量のシャツを披露しました。

【写真】かまいたち山内が集めた大量のシャツ

「メルカリで高値で売りますか」

山内さんは「夏休みの自由研究で息子の工作を手伝ったけど、わたし不器用すぎて何もできず結局息子が1人でやりました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、夏休みの自由研究に取り組む息子と、それを手伝う山内さんの姿です。

また「そんな私のTシャツはstussyの総柄　今完全にマイブームの総柄です　そして改めてTシャツどうしよう、、、」と、2枚目では大量のTシャツが積まれている棚を背景にした自身のソロショットです。

ファンからは、「優しいパパさん」「そろそろTシャツの展示会みたいなのやってください」「Tシャツの量相変わらず凄い！」「すっごいお宝のお部屋、恐るべしな金額が」「すっ、すごい量」「子供の発想すごいですね！」「すっ、すごい量」「Tシャツすげー！！！！」と驚きの声が集まりました。

親子ショット公開

7日には「先日、休みできたので急遽ディズニーシーに行った」とつづり、親子ショットを公開していた山内さん。ファンからは、「めっちゃいいですね」「長男さんの立ち方オシャレです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)