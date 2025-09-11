FRUITS ZIPPER 鎮西寿々歌の画伯ぶりにツッコミ続出「ほんま見たことない動物やでwww」「無理あるやろ笑」
ASOBI SYSTEMに所属するアーティストたちが出演する『あそばにゃそんそん』（ABCテレビ／毎週土曜深夜0時）第17回が9月6日に放送。バラエティーパートには、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、鎮西寿々歌、真中まな、仲川瑠夏、早瀬ノエルが登場した。
【写真】メンバー総ツッコミ！ “画伯”鎮西寿々歌が描いたNEW KAWAII動物
■櫻井優衣が披露したモノボケにも反響！
『あそばにゃそんそん』は、新しい学校のリーダーズやアイドルプロジェクト“KAWAII LAB．”（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）が所属するASOBISYSTEMと、数々の人気番組を輩出してきた「ABCテレビ」がタッグを組んだASOBIゴコロ満載の新感覚ハイブリッド番組。
第17回では、今年7月に幕張メッセにて開催された「ASOBIEXPO 2025」の裏で行われていた、ライブ直前のアーティストを直撃して新たな一面を深堀りするコーナー「ASOBI裏EXPO」を実施。「原宿50人に聞いたFRUITS ZIPPER妄想ランキング」を放送した。
今回発表されたランキング「無人島で最後まで生き残れそうなのは？」では、「虫が苦手なまつかれ（松本）や優衣ちゃん（櫻井）は順位が低そう」という真中の予想が見事的中。最下位となった櫻井が「かれんより下なのが納得いかない！」と不満の声を上げると、それにはメンバーも同じ意見で、仲川が「ライブ会場にどでかい蛾がいたんですけど、それが手についちゃったらしくて、ライブが終わったあとに“虫怖かった〜”と泣いていた」というエピソードを暴露した。
そして、前回の「ライブで一番緊張しなさそうな人」に続いて1位になったのは仲川。前回の結果と同じく「強そう」というコメントが多く、「 “強そう”っていうイメージはアイドルとして大丈夫なのかな？」と首を傾けるも「NEW KAWAIIでやってるんで、まぁいっか！」と笑いを誘っていた。
続いて、5人の回答を一致させる「ライブに向けて心を一つに！みんなで答えを合わせましょう」では、お題「NEW KAWAII動物といえば？」にイラストで回答。自他ともに認める絵心あり過ぎる“画伯”だという鎮西が、胴体の長い謎の生き物を描き上げると「なにこれ!?」と場は大荒れとなった。
特別ルールとして櫻井がモノボケを披露するとご褒美がもらえることになると、ペロペロキャンディや大きい目の描かれたアイマスクを使い、きゃりーぱみゅぱみゅの「つけまつける」を歌った櫻井。「ASOBISYSTEMの先輩の曲をちゃんと使って体を張ってくれた」と絶賛され、見事にご褒美のフルーツ盛り合わせをゲットした。
鎮西の絵心にSNS上では「ほんま見たことない動物やでこれwww」、「龍を描いてて牛に変更しましたは無理あるやろ笑」、「おすず絵心ありすぎ」とツッコミが続出。
さらに櫻井優衣が披露したモノボケは「ゆいちゃんのモノボケまであるんですか！神回やん」、「優衣ちゃんよく頑張った！w かわいい！」と話題となった。
