34年ぶり東京世界陸上13日開幕、過去のメダリスト＆入賞者一覧 日本勢男子は競歩、110障にメダルの期待高まる
◆陸上 世界選手権（13日開幕、東京・国立競技場）
東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目となる、陸上の世界選手権は13日に開幕する。9日間にわたる陸上の祭典が幕を開け、計49種目の熱戦の火蓋が切られる。男子の日本勢では競歩や110メートル障害、400メートルリレーなどでメダル獲得の期待が高まる。
大会初日の13日は日本勢のメダル1号誕生に注目が集まる。オープニング種目ともなる男子35キロ競歩では22年オレゴン大会、23年ブダペスト大会と2大会連続でメダルを獲得した、元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝が悲願の初頂点を目指す。20日に行われる男子20キロでは19年ドーハ、22年オレゴンで連覇を成し遂げた山西利和（愛知製鋼）が優勝候補。今年は2月に世界記録を樹立するなどして復活を印象づけた。35キロは13日7時30分、20キロは20日9時50分号砲予定。
男子マラソンは全員が初出場。大阪で初マラソン日本選手最高記録となる2時間5分39秒をマークした近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、小山直城（ホンダ）が13年モスクワ大会での中本健太郎の5位以来の入賞を目指す。15日7時30分号砲予定。
男子100メートルは3大会連続の決勝進出にサニブラウン・ハキーム（東レ）が挑む。3大会ぶり4度目出場の桐生祥秀（日本生命）も好調をキープ。初出場の守祐陽（大東文化大）とともに、大舞台での9秒95の日本記録更新がなれば快挙にも近づく。準決勝は14日20時43分、決勝は14日の22時20分開始予定。
男子110メートル障害ではパリ五輪で5位入賞を果たした村竹ラシッド（JAL）が日本勢初のメダル獲得を狙う。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマーク。ブダペスト大会で5位入賞の泉谷駿介（住友電工）にも期待が懸かる。決勝は16日22時20分予定。
男子3000メートル障害も前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）はメダル獲得の可能性が高まる。今季はダイヤモンド・リーグのモナコ大会で自らの日本記録を6秒以上更新した。決勝は15日21時55分予定。
男子走り高跳びには実績十分の2選手と新星の3選手が挑む。昨夏のパリ五輪で5位入賞の赤松諒一（西武プリンス）、22年オレゴン大会で8位入賞を果たしパリ五輪代表でもある真野友博（九電工）に加えて、8月に2メートル33の参加標準記録を突破した初出場の瀬古優斗（FAAS）の陣容。日本記録の2メートル35を突破の先に初のメダル奪取も見えてくる。決勝は16日20時35分開始予定。
過去入賞10度、メダルも銅を2度獲得している400メートルリレー。100メートルの代表やアジア王者の柳田大輝（東洋大）と16歳の清水空跳（石川・星稜高）も選出して母国開催で3大会ぶりの表彰台を狙う。決勝は大会最終日の最終種目となり、21日21時20分の予定。
◆陸上・世界選手権日本勢の歴代入賞
▼1983年ヘルシンキ（フィンランド）
入賞者なし
▼1987年ローマ（イタリア）
（6）溝口 和洋 男子やり投げ
▼1991年東京（日本）
金 谷口 浩美 男子マラソン
銀 山下佐知子 女子マラソン
（4）有森 裕子 女子マラソン
（5）篠原 太 男子マラソン
（7）高野 進 男子400メートル
（7）今村 文男 男子50キロ競歩
▼1993年シュツットガルト（ドイツ）
金 浅利 純子 女子マラソン
銅 安部 友恵 女子マラソン
（5）打越 忠夫 男子マラソン
▼1995年イエテボリ（スウェーデン）
（5）鈴木 久嗣 男子400メートルリレー
伊東 浩司
井上 悟
伊藤 喜剛
（7）山崎 一彦 男子400メートル障害
（8）鈴木 博美 女子1万メートル
▼1997年アテネ（ギリシャ）
金 鈴木 博美 女子マラソン
銅 千葉 真子 女子1万メートル
（4）飛瀬 貴子 女子マラソン
（6）今村 文男 男子50キロ競歩
（8）弘山 晴美 女子5000メートル
▼1999年セビリア（スペイン）
銀 市橋 有里 女子マラソン
銅 佐藤 信之 男子マラソン
（4）弘山 晴美 女子1万メートル
（5）高橋千恵美 女子1万メートル
（6）藤田 敦史 男子マラソン
（7）清水 康次 男子マラソン
（8）小幡佳代子 女子マラソン
▼2001年エドモントン（カナダ）
銀 室伏 広治 男子ハンマー投げ
銀 土佐 礼子 女子マラソン
銅 為末 大 男子400メートル障害
（4）松田 亮 男子400メートルリレー
末續 慎吾
藤本 俊之
朝原 宣治
（4）渋井 陽子 女子マラソン
（5）油谷 繁 男子マラソン
（6）胗澤 哲 男子20キロ競歩
（8）森下 由輝 男子マラソン
▼2003年パリ（フランス）
銀 野口みずき 女子マラソン
銅 室伏 広治 男子ハンマー投げ
銅 末續 慎吾 男子200メートル
銅 千葉 真子 女子マラソン
（4）坂本 直子 女子マラソン
（5）油谷 繁 男子マラソン
（6）土江 寛裕 男子400メートルリレー
宮崎 久
松田 亮
朝原 宣治
（7）山口 有希 男子1600メートルリレー
山村 貴彦
田端 健児
佐藤 光浩
▼2005年ヘルシンキ（フィンランド）
銅 為末 大 男子400メートル障害
銅 尾方 剛 男子マラソン
（4）高岡 寿成 男子マラソン
（6）原 裕美子 女子マラソン
（8）末續 慎吾 男子400メートルリレー
高平 慎士
吉野 達郎
朝原 宣治
（8）澤野 大地 男子棒高跳び
（8）山崎 勇喜 男子50キロ競歩
（8）弘山 晴美 女子マラソン
▼2007年大阪（日本）
銅 土佐 礼子 女子マラソン
（5）塚原 直貴 男子400メートルリレー
末續 慎吾
高平 慎士
朝原 宣治
（5）尾方 剛 男子マラソン
（6）室伏 広治 男子ハンマー投げ
（6）大崎 悟史 男子マラソン
（6）嶋原 清子 女子マラソン
（7）諏訪 利成 男子マラソン
▼2009年ベルリン（ドイツ）
銀 尾崎 好美 女子マラソン
銅 村上 幸史 男子やり投げ
（4）江里口匡史 男子400メートルリレー
塚原 直貴
高平 慎士
藤光 謙司
（6）佐藤 敦之 男子マラソン
（6）渕瀬真寿美 女子20キロ競歩
（7）中村友梨香 女子1万メートル
（7）加納 由理 女子マラソン
▼2011年大邱（韓国）
金 室伏 広治 男子ハンマー投げ
（4）鈴木 雄介 男子20キロ競歩
（5）森岡紘一朗 男子50キロ競歩
（5）赤羽有紀子 女子マラソン
（6）堀端 宏行 男子マラソン
（8）谷井 孝行 男子50キロ競歩
（8）海老原有希 女子やり投げ
▼2013年モスクワ（ロシア）
銅 福士加代子 女子マラソン
（4）木粼 良子 女子マラソン
（5）室伏 広治 男子ハンマー投げ
（5）中本健太郎 男子マラソン
（5）西塔 拓己 男子20キロ競歩
（5）新谷 仁美 女子1万メートル
（6）桐生 祥秀 男子400メートルリレー
藤光 謙司
郄瀬 慧
飯塚 翔太
（6）山本 聖途 男子棒高跳び
（8）谷井 孝行 男子50キロ競歩
▼2015年北京（中国）
銅 谷井 孝行 男子50キロ競歩
（4）荒井 広宙 男子50キロ競歩
（7）伊藤舞女子 女子マラソン
▼2017年ロンドン（英国）
銀 荒井 広宙 男子50キロ競歩
銅 多田 修平 男子400メートルリレー
飯塚 翔太
桐生 祥秀
藤光 謙司
銅 小林 快 男子50キロ競歩
（4）丸尾 知司 男子50キロ競歩
（7）サニブラウンアブデルハキーム
男子200メートル
▼2019年ドーハ（カタール）
金 山西 利和 男子20キロ競歩
金 鈴木 雄介 男子50キロ競歩
銅 多田 修平 男子400メートルリレー
白石黄良々
桐生 祥秀
サニブラウンアブデルハキーム
（6）池田 向希 男子20キロ競歩
（6）岡田久美子 女子20キロ競歩
（7）谷本 観月 女子マラソン
（7）藤井菜々子 女子20キロ競歩
（8）橋岡 優輝 男子走幅跳び
▼2022年オレゴン（米国）
金 山西 利和 男子20キロ競歩
銀 池田 向希 男子20キロ競歩
銀 川野 将虎 男子35キロ競歩
銅 北口 榛花 女子やり投げ
（4）佐藤 風雅 男子1600メートルリレー
川端 魁人
ウォルシュジュリアン
中島佑気ジョセフ
（6）藤井菜々子 女子20キロ競歩
（7）サニブラウンアブデルハキーム
男子100メートル
（8）真野 友博 男子走高跳び
（8）住所 大翔 男子20キロ競歩
▼2023年ブダペスト（ハンガリー）
金 北口 榛花 女子やり投げ
銅 川野 将虎 男子35キロ競歩
（5）泉谷 駿介 男子110メートル障害
（5）坂井隆一郎 男子400メートルリレー
胗田 大輝
小池 祐貴
サニブラウンアブデルハキーム
（6）サニブラウンアブデルハキーム
男子100メートル
（6）三浦 龍司 男子3000メートル障害
（6）野田 明宏 男子35キロ競歩
（7）廣中璃梨佳 女子1万メートル
（7）園田世玲奈 女子35キロ競歩
（8）赤松 諒一 男子走高跳び
（8）田中 希実 女子5000メ