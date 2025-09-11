◆陸上 世界選手権（13日開幕、東京・国立競技場）

東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目となる、陸上の世界選手権は13日に開幕する。9日間にわたる陸上の祭典が幕を開け、計49種目の熱戦の火蓋が切られる。男子の日本勢では競歩や110メートル障害、400メートルリレーなどでメダル獲得の期待が高まる。

大会初日の13日は日本勢のメダル1号誕生に注目が集まる。オープニング種目ともなる男子35キロ競歩では22年オレゴン大会、23年ブダペスト大会と2大会連続でメダルを獲得した、元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝が悲願の初頂点を目指す。20日に行われる男子20キロでは19年ドーハ、22年オレゴンで連覇を成し遂げた山西利和（愛知製鋼）が優勝候補。今年は2月に世界記録を樹立するなどして復活を印象づけた。35キロは13日7時30分、20キロは20日9時50分号砲予定。

男子マラソンは全員が初出場。大阪で初マラソン日本選手最高記録となる2時間5分39秒をマークした近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、小山直城（ホンダ）が13年モスクワ大会での中本健太郎の5位以来の入賞を目指す。15日7時30分号砲予定。

男子100メートルは3大会連続の決勝進出にサニブラウン・ハキーム（東レ）が挑む。3大会ぶり4度目出場の桐生祥秀（日本生命）も好調をキープ。初出場の守祐陽（大東文化大）とともに、大舞台での9秒95の日本記録更新がなれば快挙にも近づく。準決勝は14日20時43分、決勝は14日の22時20分開始予定。

男子110メートル障害ではパリ五輪で5位入賞を果たした村竹ラシッド（JAL）が日本勢初のメダル獲得を狙う。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマーク。ブダペスト大会で5位入賞の泉谷駿介（住友電工）にも期待が懸かる。決勝は16日22時20分予定。

男子3000メートル障害も前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）はメダル獲得の可能性が高まる。今季はダイヤモンド・リーグのモナコ大会で自らの日本記録を6秒以上更新した。決勝は15日21時55分予定。

男子走り高跳びには実績十分の2選手と新星の3選手が挑む。昨夏のパリ五輪で5位入賞の赤松諒一（西武プリンス）、22年オレゴン大会で8位入賞を果たしパリ五輪代表でもある真野友博（九電工）に加えて、8月に2メートル33の参加標準記録を突破した初出場の瀬古優斗（FAAS）の陣容。日本記録の2メートル35を突破の先に初のメダル奪取も見えてくる。決勝は16日20時35分開始予定。

過去入賞10度、メダルも銅を2度獲得している400メートルリレー。100メートルの代表やアジア王者の柳田大輝（東洋大）と16歳の清水空跳（石川・星稜高）も選出して母国開催で3大会ぶりの表彰台を狙う。決勝は大会最終日の最終種目となり、21日21時20分の予定。

◆陸上・世界選手権日本勢の歴代入賞

▼1983年ヘルシンキ（フィンランド）

入賞者なし

▼1987年ローマ（イタリア）

（6）溝口 和洋 男子やり投げ

▼1991年東京（日本）

金 谷口 浩美 男子マラソン

銀 山下佐知子 女子マラソン

（4）有森 裕子 女子マラソン

（5）篠原 太 男子マラソン

（7）高野 進 男子400メートル

（7）今村 文男 男子50キロ競歩

▼1993年シュツットガルト（ドイツ）

金 浅利 純子 女子マラソン

銅 安部 友恵 女子マラソン

（5）打越 忠夫 男子マラソン

▼1995年イエテボリ（スウェーデン）

（5）鈴木 久嗣 男子400メートルリレー

伊東 浩司

井上 悟

伊藤 喜剛

（7）山崎 一彦 男子400メートル障害

（8）鈴木 博美 女子1万メートル

▼1997年アテネ（ギリシャ）

金 鈴木 博美 女子マラソン

銅 千葉 真子 女子1万メートル

（4）飛瀬 貴子 女子マラソン

（6）今村 文男 男子50キロ競歩

（8）弘山 晴美 女子5000メートル

▼1999年セビリア（スペイン）

銀 市橋 有里 女子マラソン

銅 佐藤 信之 男子マラソン

（4）弘山 晴美 女子1万メートル

（5）高橋千恵美 女子1万メートル

（6）藤田 敦史 男子マラソン

（7）清水 康次 男子マラソン

（8）小幡佳代子 女子マラソン

▼2001年エドモントン（カナダ）

銀 室伏 広治 男子ハンマー投げ

銀 土佐 礼子 女子マラソン

銅 為末 大 男子400メートル障害

（4）松田 亮 男子400メートルリレー

末續 慎吾

藤本 俊之

朝原 宣治

（4）渋井 陽子 女子マラソン

（5）油谷 繁 男子マラソン

（6）胗澤 哲 男子20キロ競歩

（8）森下 由輝 男子マラソン

▼2003年パリ（フランス）

銀 野口みずき 女子マラソン

銅 室伏 広治 男子ハンマー投げ

銅 末續 慎吾 男子200メートル

銅 千葉 真子 女子マラソン

（4）坂本 直子 女子マラソン

（5）油谷 繁 男子マラソン

（6）土江 寛裕 男子400メートルリレー

宮崎 久

松田 亮

朝原 宣治

（7）山口 有希 男子1600メートルリレー

山村 貴彦

田端 健児

佐藤 光浩

▼2005年ヘルシンキ（フィンランド）

銅 為末 大 男子400メートル障害

銅 尾方 剛 男子マラソン

（4）高岡 寿成 男子マラソン

（6）原 裕美子 女子マラソン

（8）末續 慎吾 男子400メートルリレー

高平 慎士

吉野 達郎

朝原 宣治

（8）澤野 大地 男子棒高跳び

（8）山崎 勇喜 男子50キロ競歩

（8）弘山 晴美 女子マラソン

▼2007年大阪（日本）

銅 土佐 礼子 女子マラソン

（5）塚原 直貴 男子400メートルリレー

末續 慎吾

高平 慎士

朝原 宣治

（5）尾方 剛 男子マラソン

（6）室伏 広治 男子ハンマー投げ

（6）大崎 悟史 男子マラソン

（6）嶋原 清子 女子マラソン

（7）諏訪 利成 男子マラソン

▼2009年ベルリン（ドイツ）

銀 尾崎 好美 女子マラソン

銅 村上 幸史 男子やり投げ

（4）江里口匡史 男子400メートルリレー

塚原 直貴

高平 慎士

藤光 謙司

（6）佐藤 敦之 男子マラソン

（6）渕瀬真寿美 女子20キロ競歩

（7）中村友梨香 女子1万メートル

（7）加納 由理 女子マラソン

▼2011年大邱（韓国）

金 室伏 広治 男子ハンマー投げ

（4）鈴木 雄介 男子20キロ競歩

（5）森岡紘一朗 男子50キロ競歩

（5）赤羽有紀子 女子マラソン

（6）堀端 宏行 男子マラソン

（8）谷井 孝行 男子50キロ競歩

（8）海老原有希 女子やり投げ

▼2013年モスクワ（ロシア）

銅 福士加代子 女子マラソン

（4）木粼 良子 女子マラソン

（5）室伏 広治 男子ハンマー投げ

（5）中本健太郎 男子マラソン

（5）西塔 拓己 男子20キロ競歩

（5）新谷 仁美 女子1万メートル

（6）桐生 祥秀 男子400メートルリレー

藤光 謙司

郄瀬 慧

飯塚 翔太

（6）山本 聖途 男子棒高跳び

（8）谷井 孝行 男子50キロ競歩

▼2015年北京（中国）

銅 谷井 孝行 男子50キロ競歩

（4）荒井 広宙 男子50キロ競歩

（7）伊藤舞女子 女子マラソン

▼2017年ロンドン（英国）

銀 荒井 広宙 男子50キロ競歩

銅 多田 修平 男子400メートルリレー

飯塚 翔太

桐生 祥秀

藤光 謙司

銅 小林 快 男子50キロ競歩

（4）丸尾 知司 男子50キロ競歩

（7）サニブラウンアブデルハキーム

男子200メートル

▼2019年ドーハ（カタール）

金 山西 利和 男子20キロ競歩

金 鈴木 雄介 男子50キロ競歩

銅 多田 修平 男子400メートルリレー

白石黄良々

桐生 祥秀

サニブラウンアブデルハキーム

（6）池田 向希 男子20キロ競歩

（6）岡田久美子 女子20キロ競歩

（7）谷本 観月 女子マラソン

（7）藤井菜々子 女子20キロ競歩

（8）橋岡 優輝 男子走幅跳び

▼2022年オレゴン（米国）

金 山西 利和 男子20キロ競歩

銀 池田 向希 男子20キロ競歩

銀 川野 将虎 男子35キロ競歩

銅 北口 榛花 女子やり投げ

（4）佐藤 風雅 男子1600メートルリレー

川端 魁人

ウォルシュジュリアン

中島佑気ジョセフ

（6）藤井菜々子 女子20キロ競歩

（7）サニブラウンアブデルハキーム

男子100メートル

（8）真野 友博 男子走高跳び

（8）住所 大翔 男子20キロ競歩

▼2023年ブダペスト（ハンガリー）

金 北口 榛花 女子やり投げ

銅 川野 将虎 男子35キロ競歩

（5）泉谷 駿介 男子110メートル障害

（5）坂井隆一郎 男子400メートルリレー

胗田 大輝

小池 祐貴

サニブラウンアブデルハキーム

（6）サニブラウンアブデルハキーム

男子100メートル

（6）三浦 龍司 男子3000メートル障害

（6）野田 明宏 男子35キロ競歩

（7）廣中璃梨佳 女子1万メートル

（7）園田世玲奈 女子35キロ競歩

（8）赤松 諒一 男子走高跳び

（8）田中 希実 女子5000メ