桐生祥秀（左）とサニブラウン・ハキーム(右)

　◆陸上　世界選手権（13日開幕、東京・国立競技場）

　東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目となる、陸上の世界選手権は13日に開幕する。9日間にわたる陸上の祭典が幕を開け、計49種目の熱戦の火蓋が切られる。男子の日本勢では競歩や110メートル障害、400メートルリレーなどでメダル獲得の期待が高まる。

　大会初日の13日は日本勢のメダル1号誕生に注目が集まる。オープニング種目ともなる男子35キロ競歩では22年オレゴン大会、23年ブダペスト大会と2大会連続でメダルを獲得した、元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝が悲願の初頂点を目指す。20日に行われる男子20キロでは19年ドーハ、22年オレゴンで連覇を成し遂げた山西利和（愛知製鋼）が優勝候補。今年は2月に世界記録を樹立するなどして復活を印象づけた。35キロは13日7時30分、20キロは20日9時50分号砲予定。

　男子マラソンは全員が初出場。大阪で初マラソン日本選手最高記録となる2時間5分39秒をマークした近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、小山直城（ホンダ）が13年モスクワ大会での中本健太郎の5位以来の入賞を目指す。15日7時30分号砲予定。

　男子100メートルは3大会連続の決勝進出にサニブラウン・ハキーム（東レ）が挑む。3大会ぶり4度目出場の桐生祥秀（日本生命）も好調をキープ。初出場の守祐陽（大東文化大）とともに、大舞台での9秒95の日本記録更新がなれば快挙にも近づく。準決勝は14日20時43分、決勝は14日の22時20分開始予定。

　男子110メートル障害ではパリ五輪で5位入賞を果たした村竹ラシッド（JAL）が日本勢初のメダル獲得を狙う。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマーク。ブダペスト大会で5位入賞の泉谷駿介（住友電工）にも期待が懸かる。決勝は16日22時20分予定。

　男子3000メートル障害も前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）はメダル獲得の可能性が高まる。今季はダイヤモンド・リーグのモナコ大会で自らの日本記録を6秒以上更新した。決勝は15日21時55分予定。

　男子走り高跳びには実績十分の2選手と新星の3選手が挑む。昨夏のパリ五輪で5位入賞の赤松諒一（西武プリンス）、22年オレゴン大会で8位入賞を果たしパリ五輪代表でもある真野友博（九電工）に加えて、8月に2メートル33の参加標準記録を突破した初出場の瀬古優斗（FAAS）の陣容。日本記録の2メートル35を突破の先に初のメダル奪取も見えてくる。決勝は16日20時35分開始予定。

　過去入賞10度、メダルも銅を2度獲得している400メートルリレー。100メートルの代表やアジア王者の柳田大輝（東洋大）と16歳の清水空跳（石川・星稜高）も選出して母国開催で3大会ぶりの表彰台を狙う。決勝は大会最終日の最終種目となり、21日21時20分の予定。

◆陸上・世界選手権日本勢の歴代入賞
▼1983年ヘルシンキ（フィンランド）
　　　　　　　入賞者なし　　　　　　　
▼1987年ローマ（イタリア）
（6）溝口　和洋　男子やり投げ
▼1991年東京（日本）
　金　谷口　浩美　男子マラソン
　銀　山下佐知子　女子マラソン
（4）有森　裕子　女子マラソン
（5）篠原　　太　男子マラソン
（7）高野　　進　男子400メートル
（7）今村　文男　男子50キロ競歩
▼1993年シュツットガルト（ドイツ）
　金　浅利　純子　女子マラソン
　銅　安部　友恵　女子マラソン
（5）打越　忠夫　男子マラソン
▼1995年イエテボリ（スウェーデン）
（5）鈴木　久嗣　男子400メートルリレー
　　  伊東　浩司
　　  井上　　悟
　　  伊藤　喜剛

（7）山崎　一彦　男子400メートル障害
（8）鈴木　博美　女子1万メートル
▼1997年アテネ（ギリシャ）
　金　鈴木　博美　女子マラソン
　銅　千葉　真子　女子1万メートル
（4）飛瀬　貴子　女子マラソン
（6）今村　文男　男子50キロ競歩
（8）弘山　晴美　女子5000メートル
▼1999年セビリア（スペイン）
　銀　市橋　有里　女子マラソン
　銅　佐藤　信之　男子マラソン
（4）弘山　晴美　女子1万メートル
（5）高橋千恵美　女子1万メートル
（6）藤田　敦史　男子マラソン
（7）清水　康次　男子マラソン
（8）小幡佳代子　女子マラソン
▼2001年エドモントン（カナダ）
　銀　室伏　広治　男子ハンマー投げ
　銀　土佐　礼子　女子マラソン
　銅　為末　　大　男子400メートル障害
（4）松田　　亮　男子400メートルリレー
　　  末續　慎吾
　　  藤本　俊之
　　  朝原　宣治
（4）渋井　陽子　女子マラソン
（5）油谷　　繁　男子マラソン
（6）胗澤　　哲　男子20キロ競歩
（8）森下　由輝　男子マラソン
▼2003年パリ（フランス）
　銀　野口みずき　女子マラソン
　銅　室伏　広治　男子ハンマー投げ
　銅　末續　慎吾　男子200メートル
　銅　千葉　真子　女子マラソン
（4）坂本　直子　女子マラソン
（5）油谷　　繁　男子マラソン
（6）土江　寛裕　男子400メートルリレー
　  　宮崎　　久
　　  松田　　亮
　　  朝原　宣治
（7）山口　有希　男子1600メートルリレー
　　  山村　貴彦
　　  田端　健児
　　  佐藤　光浩
▼2005年ヘルシンキ（フィンランド）
　銅　為末　　大　男子400メートル障害
　銅　尾方　　剛　男子マラソン
（4）高岡　寿成　男子マラソン
（6）原　裕美子　女子マラソン
（8）末續　慎吾　男子400メートルリレー
　　  高平　慎士
　　  吉野　達郎
　　  朝原　宣治
（8）澤野　大地　男子棒高跳び
（8）山崎　勇喜　男子50キロ競歩
（8）弘山　晴美　女子マラソン
▼2007年大阪（日本）
　銅　土佐　礼子　女子マラソン
（5）塚原　直貴　男子400メートルリレー
　　　末續　慎吾
　　　高平　慎士
　　　朝原　宣治
（5）尾方　　剛　男子マラソン
（6）室伏　広治　男子ハンマー投げ
（6）大崎　悟史　男子マラソン
（6）嶋原　清子　女子マラソン
（7）諏訪　利成　男子マラソン
▼2009年ベルリン（ドイツ）
　銀　尾崎　好美　女子マラソン
　銅　村上　幸史　男子やり投げ
（4）江里口匡史　男子400メートルリレー
　　　塚原　直貴
　　　高平　慎士
　　　藤光　謙司
（6）佐藤　敦之　男子マラソン
（6）渕瀬真寿美　女子20キロ競歩
（7）中村友梨香　女子1万メートル
（7）加納　由理　女子マラソン
▼2011年大邱（韓国）
　金　室伏　広治　男子ハンマー投げ
（4）鈴木　雄介　男子20キロ競歩
（5）森岡紘一朗　男子50キロ競歩
（5）赤羽有紀子　女子マラソン
（6）堀端　宏行　男子マラソン
（8）谷井　孝行　男子50キロ競歩
（8）海老原有希　女子やり投げ
▼2013年モスクワ（ロシア）
　銅　福士加代子　女子マラソン
（4）木粼　良子　女子マラソン
（5）室伏　広治　男子ハンマー投げ
（5）中本健太郎　男子マラソン
（5）西塔　拓己　男子20キロ競歩
（5）新谷　仁美　女子1万メートル
（6）桐生　祥秀　男子400メートルリレー
　　　藤光　謙司
　　　郄瀬　　慧
　　　飯塚　翔太
（6）山本　聖途　男子棒高跳び
（8）谷井　孝行　男子50キロ競歩
▼2015年北京（中国）
　銅　谷井　孝行　男子50キロ競歩
（4）荒井　広宙　男子50キロ競歩
（7）伊藤舞女子　女子マラソン
▼2017年ロンドン（英国）
　銀　荒井　広宙　男子50キロ競歩
　銅　多田　修平　男子400メートルリレー
　　　飯塚　翔太
　　　桐生　祥秀
　　　藤光　謙司
　銅　小林　　快　男子50キロ競歩
（4）丸尾　知司　男子50キロ競歩
（7）サニブラウンアブデルハキーム
　　　　　　　　　男子200メートル
▼2019年ドーハ（カタール）
　金　山西　利和　男子20キロ競歩
　金　鈴木　雄介　男子50キロ競歩
　銅　多田　修平　男子400メートルリレー
　　　白石黄良々
　　　桐生　祥秀
　　　サニブラウンアブデルハキーム
（6）池田　向希　男子20キロ競歩
（6）岡田久美子　女子20キロ競歩
（7）谷本　観月　女子マラソン
（7）藤井菜々子　女子20キロ競歩
（8）橋岡　優輝　男子走幅跳び
▼2022年オレゴン（米国）
　金　山西　利和　男子20キロ競歩
　銀　池田　向希　男子20キロ競歩
　銀　川野　将虎　男子35キロ競歩
　銅　北口　榛花　女子やり投げ
（4）佐藤　風雅　男子1600メートルリレー
　　　川端　魁人
　　　ウォルシュジュリアン
　　　中島佑気ジョセフ
（6）藤井菜々子　女子20キロ競歩
（7）サニブラウンアブデルハキーム
　　　　　　　　　男子100メートル
（8）真野　友博　男子走高跳び
（8）住所　大翔　男子20キロ競歩
▼2023年ブダペスト（ハンガリー）
　金　北口　榛花　女子やり投げ
　銅　川野　将虎　男子35キロ競歩
（5）泉谷　駿介　男子110メートル障害
（5）坂井隆一郎　男子400メートルリレー
　　　胗田　大輝
　　　小池　祐貴
　　　サニブラウンアブデルハキーム
（6）サニブラウンアブデルハキーム
　　　　　　　　　男子100メートル
（6）三浦　龍司　男子3000メートル障害
（6）野田　明宏　男子35キロ競歩
（7）廣中璃梨佳　女子1万メートル
（7）園田世玲奈　女子35キロ競歩
（8）赤松　諒一　男子走高跳び
