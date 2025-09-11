来年3月に任期満了を迎える石川知事選挙に、現職の馳浩氏が再選出馬を正式に表明しました。スローガンは「復興と挑戦」です。

11日、行われた石川県議会の代表質問。



自民党石川県連・作野 広昭 県議：

「次の4年間課題にどう取り組んでいくつもりなのか、知事の決意をこの場でお聞かせください」



知事に尋ねたのは、来年3月の知事選挙について。



石川県知事・馳 浩 氏：

「石川の成長戦略や創造的復興プランの取り組みはいまだ緒に就いたばかりであり、力強く前進させていくことは私に課せられた責務であり、使命でもあると考えています。県民の皆様方のご理解をいただき、引き続き県政のかじ取り役を担わせていただきたいと思っています。『復興と挑戦』を掲げ、幸福度日本一の石川県の創造に全力投球していきたいと考えています」

馳氏は、県民党の立場で務めることを強調した上で、再選出馬を正式に表明しました。



現在64歳の馳氏。



衆参あわせて26年の国会議員生活を経て、3年前の知事選で三つどもえの激戦を制して、初当選しました。

石川県知事・馳 浩 氏：

「およそ10年間の能登半島の創造的復興に挑戦をしていく。絶対に必要だと思っています。と同時にですね、やっぱり新たな産業を興していく、新たな価値観を持って仕事にも取り組む。スローガンとして『復興と挑戦』と、こういう思いで2期目に臨みたい」



現職の正式表明を受けて、最大会派の自民党は…

自民党石川県連・福村 章 最高顧問：

「気合を入れてやっておられましたかね。この4年間、精力的にやってこられたと思っていますので、支援をしたい」



自民党石川県連 輪島市選出・宮下 正博 県議：

「それなりに一生懸命、知事自身も(能登の)いろんなところへ話を聞きに行ったり、いろんな方にも努力したのかなと思っていますし、私は個人的にはそれで良かったのかなと思っております」



本会議のあと、馳氏が向かった先は、自民党の県連会館です。



「石川県の成長戦略に向けて、能登、金沢、加賀、それぞれのバランスのよい発展に向けて取り組んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします」

石川県連幹部に対し、推薦願を提出しました。



前回の知事選では、分裂した自民党石川県連。いまも、そのしこりが懸念されていますが…



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「(党内でも)個々の思いというのはいろいろあって、内面までは何とも言えない部分はあるかもわかりませんけれども、我々は組織ですから、組織の決定に従って同じ方向のベクトルでやっていけると思っています」

石川県連では、今後各支部の意見を聞いた上で、11月上旬には対応を決定したいとしています。



一方、前回、馳氏の対立候補を支援した石川県議会の第2会派「未来石川」は、馳氏が示した県民党の立場について…

未来石川・吉田 修 会長：

「ご自身の活動で県民党であるところを皆さんに見てもらえば一番いいと思うんですよ。旗を一つ揚げるところが県民党になるということではないと思いますけどね」



その未来石川には、12日午前、知事が推薦願を提出する予定です。



未来石川・吉田 修 会長：

「今回、次の4年間に向けて何点か少しお聞きしたいこともありますから、少し話をしてみたいと思います」

その上で、非自民勢力で協議し、結論を出したいとしています。



今後、馳氏は、石川県内の各政党・勢力に対し、推薦を要請する予定です。