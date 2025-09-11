事件の捜査で犯人検挙につながる手がかりの1つとなるのが似顔絵です。似顔絵を描く技術を高めようと警察官を対象にした講習会が開かれました。



県警本部で開かれた講習会には各警察署の警察官など約30人が参加しました。元県警の警察官、寺田 一成さんが講師となり、特徴を捉えた似顔絵の描き方を教えました。



寺田さんは現役時代に約120件の似顔絵を描き、強盗事件の犯人の検挙につながった実績もあります。参加者はペアとなり、1人が写真を見て特徴を伝え、それをもとに、もう1人が似顔絵を作成しました。





（似顔絵の講師・寺田一成さん）「比率を大きくしようと思えばここは一緒で、位置を広くもってくる形にする」寺田さんは目撃者の印象を大切にし、目の細さや輪郭、体型など特徴を捉えた似顔絵を仕上げることが重要だと伝えていました。（薩摩川内警察署・出口央訓巡査長）「やっぱ難しい。彼が見たものを聞きながら（似顔絵に）落とすというのは慣れないところが難しい」（霧島警察署・岡田未来巡査）「時間が経っていたりすると忘れてしまったり自分の印象で変わっていってしまうので難しい」（似顔絵の講師・寺田一成さん）「似顔絵は簡単ではないが目撃者の記憶を可視化して捜査に大きな手がかりとなるもの。一番必要なのは証言者に寄り添っていかに特徴を引き出すかにかかってくる」県警によりますと去年1年間に18件の事件で似顔絵を作成したということです。