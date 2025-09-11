韓国・李在明大統領が石破首相の退陣めぐり「首相が誰かは重要ではない」　日韓連携を推進していく考え示す

韓国の李在明大統領は、石破首相の退陣をめぐり「首相が誰かは重要ではない」と述べ日韓の連携を推進していく考えを示しました。

李在明大統領：

相手の代表である首相が誰なのか、あるいはどんな考えを持っているのかは重要ではありません。

李大統領は11日、就任から100日に合わせて開いた会見で、石破首相の辞任が日韓関係に与える影響を問われた際、このように述べ、次の首相が誰になろうと日韓連携を推進していく考えを示しました。

また、歴史問題などで穏健な態度を見せていた石破氏の退陣で、外交面は「難しくなる」との見解も明らかにした上で、歴史問題と経済協力などを切り離して対応する従来の考えを強調しました。

北朝鮮との緊張緩和を目指す李大統領ですが、南北関係を巡っては「いくつかの融和措置を実施したからといって、北朝鮮が突然明るい表情に変わることを期待するのは馬鹿だ」と述べ、早期の関係改善は難しいとの見解を示しました。

その上で「今、最も強力な影響を及ぼすことができるのがトランプ大統領」だとして米朝対話を韓国としても推進しつつ融和措置を続けていくとしています。