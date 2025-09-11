大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、9月11日の放送に俳優の古田新太が出演。仕事に対する姿勢や、9月12日公開、作曲家のベートーヴェンを演じる映画『ベートーヴェン捏造』について語った。

古田新太「愛ちゃんとまことさんとは、けっこう古い付き合いでね」

はるな愛「下の名前で（笑）。愛とまことですね」

大竹まこと「全然、会っていないけど古田さんの噂だけはどんどん入ってくるよ。俺がラジカル（お笑いユニット：ラジカル・ガジベリビンバ・システム）でやっていたころ、古田さんは劇団☆新感線で。大阪でブイブイ言わせていた」

古田「まことさんはコントでバンといっちゃったし。俺もコント番組していたから、そこに来てくれて。俺が20代とかのころでした」

大竹「関西で、新感線で、すごかったじゃない。いま新感線はどうなっているの？」

古田「明後日から松本（長野県）公演が始まって、大阪へ。（旗揚げから）45年です」

大竹「あちこちにちゃんと顔も出して。仕事は厭わないの？ 来たら出るの？」

古田「出る！ ことしは大阪城の役をやって、ベートーヴェンをやって、年末に掛布の役をやりますから」

大竹「大阪城？ 役が!? やってみたいよ。『今度の役は大阪城です』って言われてみたい（笑）。ちゃんとどこかで、古田新太のそれ（姿勢）を見ている人がいるんだね」

古田「どんな役が来ても断らない、と言ったらおもしろいですよ。壁とか、ゾウとかね」

大竹「聞けば聞くほど羨ましい（笑）。それで今回の映画は？」

古田「『ベートーヴェン捏造』といいます。9月12日から公開が始まります」

はるな「（先に）観ました！ ベートーヴェンの役が古田さんだから最初、何これ、と思って。でもどんどん見入って。いい意味で2時間サスペンスのようだったというか」

古田「主演が山田裕貴くんだからね」

はるな「あとで概要を読んだら『本当にこういうことあったんだ』と。いろんなこと知れて、おもしろかった」

大竹「俺、観たんだけど、映画の内容をこれだけ憶えていないのも珍しい！ 古田新太がベートーヴェンを演じている。指揮していて、もうおかしくて」

古田「本物のオーケストラの人たちの前で。みんな弾いてくれるわけですよ。（指揮は）教えてもらいました。ホンがバカリちゃん（脚本：バカリズム）で、デタラメだからなあ」

大竹「あいつデタラメだよな！ よくつくったよ、この映画を。作曲家を全員、日本人でやろう、と言っているんだから。何考えているんだ、と」

古田「すげえな、と思って。バカリちゃんの作品に出るの2回目でしたけど、デタラメだな、と」