コナミ×第四境界、体験型謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展」がTGS2025にて開催
【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 会場：幕張メッセ
コナミデジタルエンタテインメントは、9月25日から9月28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」にて、「SILENT HILL f」の世界観を体験できる謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展（ざんちぶつてん）」をコナミデジタルエンタテインメントブースにて開催する。
昨年のTGSで話題を呼んだ「SILENT HILL 2」とクリエイター集団「第四境界」のコラボに続き、今年もTGS限定の新たな謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展」が実施決定した。
今年は謎解き体験がさらに進化。村田製作所の位置検出技術を用したデバイスと共に、より臨場感のある体験が提供される。
当日ブースに訪れた人にはミニノートがプレゼントされ、「SILENT HILL f 残置物展」を体験すると、特製ステッカーと「196X年からの招待状」が貰える。
□コナミ「東京ゲームショウ2025」特設サイト
SILENT HILL f 残置物展
特製ステッカー5枚セット
196X年からの招待状
ミニノート
(C)Konami Digital Entertainment