コナミデジタルエンタテインメントは、9月25日から9月28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」にて、「SILENT HILL f」の世界観を体験できる謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展（ざんちぶつてん）」をコナミデジタルエンタテインメントブースにて開催する。

昨年のTGSで話題を呼んだ「SILENT HILL 2」とクリエイター集団「第四境界」のコラボに続き、今年もTGS限定の新たな謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展」が実施決定した。

今年は謎解き体験がさらに進化。村田製作所の位置検出技術を用したデバイスと共に、より臨場感のある体験が提供される。

当日ブースに訪れた人にはミニノートがプレゼントされ、「SILENT HILL f 残置物展」を体験すると、特製ステッカーと「196X年からの招待状」が貰える。

□コナミ「東京ゲームショウ2025」特設サイト

SILENT HILL f 残置物展

特製ステッカー5枚セット

196X年からの招待状

ミニノート

(C)Konami Digital Entertainment