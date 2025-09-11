金沢市の村山市長が示した「地下金庫を公開しない」などとする日本銀行金沢支店跡地の活用方針に対し、11日、石川県の馳知事が疑問を投げかけました。県と市の意識のずれが鮮明となっています。

現在、金沢市が取得を目指している日銀金沢支店跡地は、まだ明確な活用法が示されていません。



そうした中、金沢市の村山市長は10日、消防法に基づく安全確保から、地下の金庫室は公開しない方針を示しました。

これに対し、馳知事は11日の会見で、疑問を示しました。



石川県・馳 浩 知事：

「なぜ地下金庫を公開しないのかなと疑問に思いました。広い空間自体が建物の魅力だと思っています」

日銀跡地の利活用については、街なかのにぎわい創出の観点から、石川県と金沢市が連携して検討を重ねてきました。



ところが、建物の改修範囲を3割程度とするなど、県の考えを聞くこともなく、改修設計を進めていることについて知事は…

石川県・馳 浩 知事：

「なぜ改修設計の前段階で関係者の意見を聞くというプロセスを取らなかったのか、大変疑問に思います。今後の金沢市中心街のにぎわい創出にとって大きなターニングポイントになる」

馳知事は今後、徳田副知事に全権を委任し、金沢市との調整を行うとしています。