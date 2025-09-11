◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド キューバ２ｘ−１オーストラリア＝延長９回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラー那覇）

キューバが“モイネロ効果”でオーストラリアを延長９回、タイブレークの末にサヨナラ勝ち。ナインは歓喜に沸いた。

試合前にはキューバ出身のソフトバンク・モイネロ投手がナインを激励。パントハ監督は「モイネロ選手に来て頂いたことで、チームの励みになった。最後まで踏ん張って、勝利につながった。モイネロ選手はキューバの野球選手にとって、象徴的な存在ですから」と感謝した。

モイネロからはナショナルチームにバットや打撃用手袋などを寄付された。ソフトバンクのチームメートたちも協力し、鷹ナインの名前が刻まれたバットでキューバ代表は大会に臨んでいる。「モイネロ選手の人間性の表れでしょう。私はかつてモイネロ選手のコーチをしたこともあるが、当時から素晴らしい人間です。チームのために、勝利に貢献するために寄付をしてくれたのは、本当にありがたいことです」と礼を述べた。

指揮官はホークスナインにも頭を下げた。「ソフトバンクの選手たちに感謝の気持ちを申し上げたい。ソフトバンクはキューバ人選手のセカンドホームみたいな存在。本当にありがたい気持ちです」と語った。野球を愛する者同士、熱き思いは国境を越える。（加藤 弘士）