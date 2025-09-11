Xで、成人男性の身長をゆうに超えるほどの巨大な「羊」の目撃情報が相次いでいる。これに、「わたしです」と名乗り出るアカウントがあった。足長大道芸人「せせらぎ」さんだ。Xユーザーらが目撃した「羊」は、せせらぎさんのパフォーマンスだった。

せせらぎさんはいったい何者なのだろうか。本人に詳しく聞いた。

目撃情報相次ぐ「めっちゃ大きいけどモコモコしてて可愛かった」

せせらぎさんが扮する羊は、異様に長い足の先に、ふもふとした白い毛に覆われた胴体が付いている。顔には下向きに巻いた角と耳が付いている。Xでは9月6日頃から、街中やイベント会場、遊園地などでの目撃情報が写真とともに寄せられた。

せせらぎさんが「わたしです」と名乗り出た投稿の1つは、9月11日までに35万の「いいね」が付き、2万7000件リポスト（拡散）され、さらなる目撃情報が寄せられた。「まさかの本人登場」「私も実物に出会いたいわ」「見たことある......！めっちゃ大きいけどモコモコしてて可愛かった」といった声も書き込まれた。

せせらぎさんは、普段はどんな活動をしているのだろうか？J-CASTニュースがせせらぎさんに取材を申し込むと、「口下手なもので」として、メールで取材に応じてくれた。

せせらぎさんは自身について、「普段は『Dctpeppers Theatre（劇団ドクトペッパズ）』という小さな団体で、主に人形を使った舞台活動をしています」と説明した。大道芸人をしている経緯については、「経緯はちょっと...やってみたら、やたら続いてるとしか...」とした。

羊のパフォーマンスをしている理由は「13年前からやっているのでもう覚えていないのですが」としつつ、「ナナフシとひつじか迷ってひつじになりました」と明かした。

また、せせらぎさんのXには、羊だけでなく、操り人形のような糸でつながれた巨大な象の写真も投稿されている。これは、「大型パペットの象の『白糸恩』（読み：はくしょん）」で、24年から「大道芸のフェスティバルや屋外のイベントに出演させていただいています」と説明した。「象もかわいいです。ぜひ観に来てもらいたいです」という。

Xでの反響については、「ふふふってなりました」と感想を明かし、「近くに寄ることあれば、ぜひ会いに来てください」と呼びかけた。

劇団ドクトペッパズの公式サイトによると、同劇団は12年に「座・高円寺劇場創造アカデミー」修了一期生で結成された。「オブジェクトや人形を使った演劇・大道芸の活動を続ける。一つの表現方法にこだわらず、作品ごとに方法やオブジェクトを変えながらジャンルを越えた独自性を模索している」と説明されている。また、子ども向けの作品の公演も行っている。せせらぎさんは、主に演出を担当しているという。