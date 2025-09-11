大谷翔平 ボブルヘッドデーでタイムリーを放ち勝利に貢献 大勝のドジャースは地区優勝マジック13が再点灯！



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月10日(日本時間11日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1四球2得点1打点。5試合連続安打を放ち打率を.280とした。

試合はドジャースが9対0で圧勝し4連勝。地区優勝へのマジック対象チームのパドレス、ジャイアンツがともに敗れたためドジャースにマジック13が再点灯した。

今季4度目の大谷ボブルヘッドデー。入場者全員に投手版・大谷の人形が配られた。

エンゼルス時代も含め大谷ボブルヘッドデーでは過去12試合で通算成績は47打数15安打、4本塁打、9打点、打率.319。この日の相手先発フリーランドとは8打数6安打、2本塁打、4打点、打率.750の好相性。

大爆発の要素が揃う中、2回2死三塁からフリーランドのスイーパーを捉え右前適時打を放ち5戦連続安打。打点を92へと伸ばした。

4対0で迎えた8回1死一・二塁では左飛かと思われたが、捕手の打撃妨害で出塁、これがベッツの満塁弾へと繋がりドジャースは圧勝。

ベッツは4安打1本塁打5打点の大活躍で直近5試合では23打数11安打3本塁打13打点、打率.478と絶好調。

打撃不振で苦しみ続けた男がシーズン終盤の大事な時期に本来の頼もしさを取り戻し、好調な先発投手陣と合わせドジャースにとってはいい流れが出てきている。





