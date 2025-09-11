大都市・名古屋を襲った未曽有の豪雨から25年。当時の様子を振り返ります。

【写真を見る】「本当に海だもん…」あの日何が起きたのか 浸水･停電･交通まひ･災害ごみ…“忘れられない浸水被害” 映像を振り返る【東海豪雨25年】

この日1日で降った雨の量＝428ミリは、名古屋地方気象台が1890年に観測を始めて以来、今なお最大です。

名古屋市天白区では…



（2000年9月 撮影：伊藤嘉苗さん）

「洪水だよ！もうあそこの家なんか…床上浸水じゃないこれ！玄関までいってるよ、水」

愛知県や岐阜県を中心に、一時約38万人に避難勧告が出され、多くの人が不安な夜を過ごしました。





夜が明けると“目を疑うような”光景が…

（避難所で指示する男性 愛知・春日井市）「まだ雨がどうなるかわからないので、これで大丈夫という保証はありません」（避難した女性）「心臓がドキドキしている。寝られない」

交通機関もマヒ。東海道新幹線は9月11日の夕方、74本が立ち往生。さらに、名古屋空港をはじめ、各地で相次いだ停電。愛知県での電気の完全復旧には、5日間を要しました。

2000年9月12日、夜が明けると目を疑うような光景が広がっていました。



名古屋市西区の新川左岸の堤防が、約100メートルにわたり決壊。

（記者）

「このマンションでも、1階の屋根に近い部分まで水が来ているため、ブロック塀伝いに住民らの救出作業が続けられています」



被害が広がったのは、西区周辺や天白区の野並地区も。



（女性）

「本当に海だもん。１階も全部海。もう本当に再建できんわ…」

水が引いたあとには4万5000トン余りの「災害廃棄物」

この日、大石アンカーマンも各地を取材。



（大石邦彦アンカーマン）

「おばあちゃんが避難できなかったんでしょうか。自衛隊の方におんぶされて、いま避難所に向かうんでしょうか」

（ボートに乗り避難する男性）

Ｑ.避難先に？家とかは？

「もうだめだね、壁が落ちちゃって」



（男性）

Ｑ.お店の中にも？

「水が入っています。（商品が）浮いています」

Ｑ.ダメになったものも？

「多いですね。困りました」

水が引くと残ったのが「がれき」。



名古屋市は4万5000トン余りの「災害廃棄物」を受け入れることになり、全ての処分が終わるまでに約7か月を要しました。