ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊８０ｂｐ 逆転現象は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.664
フランス 3.456（+79）
イタリア 3.461（+80）
スペイン 3.235（+57）
オランダ 2.83（+17）
ギリシャ 3.322（+66）
ポルトガル 3.075（+41）
ベルギー 3.201（+54）
オーストリア 2.972（+31）
アイルランド 2.898（+23）
フィンランド 3.037（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
