ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９、伊８０ｂｐ　逆転現象は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.664
フランス　　　3.456（+79）
イタリア　　　3.461（+80）
スペイン　　　3.235（+57）
オランダ　　　2.83（+17）
ギリシャ　　　3.322（+66）
ポルトガル　　　3.075（+41）
ベルギー　　　3.201（+54）
オーストリア　2.972（+31）
アイルランド　2.898（+23）
フィンランド　3.037（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）