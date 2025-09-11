Mrs. GREEN APPLE大森元貴、「あんぱん」どっち派？に回答「大事なんですよ！」
Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）が、10日放送の情報番組『あさイチ』（NHK総合／月〜金 前8：15〜）に生出演。連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に出演していることにちなみ、あんぱんは粒あん、こしあん、どちら派か聞かれた。
【写真】『あんぱん』大森元貴のオフショットシーン
この日は大森宛に、視聴者から5000通ものメッセージが寄せられた。その中から、「あんぱんは粒あん、こしあん、どちら派か」という質問が寄せられた。
この質問に大森は「うわっ、これは大事！」と反応。「これ答えます。僕、『こしあん』なんです」とずばり回答した。
これに続き、共演者も次々と“どちら派”か答えていく中、博多華丸・大吉の博多華丸が「僕はあの、上の“ゴマ”が好きですね」とボケ。「聞いてないです！」などとツッコまれていた。
『あんぱん』は、中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説。アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。朝田のぶを今田美桜、柳井嵩を北村匠海が演じており、大森は、CM音楽や映画・テレビ・ラジオの劇音楽を多数作曲する作曲家・いせたくや役を演じている。
