【つけペン用ボトルインク Dipton フレグランスインク】 9月20日 発売予定 価格：2,200円

　セーラー万年筆は、香り付きインク「つけペン用ボトルインク Dipton フレグランスインク」を9月20日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売する。価格は2,200円。

　本商品は、手軽にいろいろなインクを楽しめる「つけペン」用ボトルインク。蓋を開けると香りが広がるフレグランスインクとなっており、ボトルやペン先から香りが漂い、視覚でも嗅覚でも楽しめる。

カラーラインナップ（全3色）

ラインナップ紹介

製品スペック

品名：つけペン用ボトルインク Dipton

モーニングバブル／フレグランス、シャイニングガーデン／フレグランス、ドリーミングツリー／フレグランス

希望小売価格：2,200円（本体価格2,000円）

インク：水性染料
容量：20ml
本体サイズ：W34×D34×58mm、94g
パッケージ：紙箱
サイズ：W37.5×D37.5×H61mm、100ｇ

(C)2020 THE SAILOR PEN CO.,LTD.