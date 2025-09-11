セーラー万年筆のつけペン専用香りつきインク「つけペン用ボトルインクDipton フレグランスインク」が9月20日発売
【つけペン用ボトルインク Dipton フレグランスインク】 9月20日 発売予定 価格：2,200円
【拡大画像へ】
インク：水性染料
【拡大画像へ】
セーラー万年筆は、香り付きインク「つけペン用ボトルインク Dipton フレグランスインク」を9月20日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売する。価格は2,200円。
本商品は、手軽にいろいろなインクを楽しめる「つけペン」用ボトルインク。蓋を開けると香りが広がるフレグランスインクとなっており、ボトルやペン先から香りが漂い、視覚でも嗅覚でも楽しめる。
カラーラインナップ（全3色）
ラインナップ紹介
製品スペック
品名：つけペン用ボトルインク Dipton
モーニングバブル／フレグランス、シャイニングガーデン／フレグランス、ドリーミングツリー／フレグランス
希望小売価格：2,200円（本体価格2,000円）
インク：水性染料
容量：20ml
本体サイズ：W34×D34×58mm、94g
パッケージ：紙箱
サイズ：W37.5×D37.5×H61mm、100ｇ
(C)2020 THE SAILOR PEN CO.,LTD.