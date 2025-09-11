地域の魅力をPRします。岡山県高梁市の特産品や工芸品などが並ぶ物産展が、岡山市北区の岡山高島屋で開かれています。

【写真を見る】「ニャドレーヌいかがですか～」岡山高島屋で高梁市の特産品や工芸品など集めた “備中たかはしフェア” 高校生のコラボ商品も

高梁市の吹屋地区で作られた柚子胡椒に、

備中松山城の猫城主“さんじゅーろー”のグッズも。

岡山高島屋地下1階の特設会場には、高梁の伝統的な菓子「ゆべし」やベンガラ染めの帽子など、

約150種類の商品が並んでいます。

（高校生）

「コラボして開発した『ニャドレーヌ』いかがですか。いかがですか～。おいしいですよ～！」

きょう（11日）は、高梁城南高校の生徒が会場に駆けつけ、地元の洋菓子店とコラボした商品をPRしていました。

その一つが、マドレーヌならぬ「ニャドレーヌ」です。

（福田 雅アナウンサー）

「さんじゅーろーの顔の形をしています！かわいいですね～！いただきます。しっとりしています。紅茶の香りが広がって、甘くておいしいです」

（備北商工会 倉田洋輔さん）

「高梁市のもう、ぜんぶ、魅力が詰まっている売り場になっていますので、みなさま十分に感じていただけると思います」

「備中たかはしフェア」は、岡山高島屋で今月16日まで開かれています。