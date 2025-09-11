山形県内ではクマの目撃が相次ぎ、例年にないペースで確認されています。クマによる食害も相次いで発生していて、山形市では栗やトウモロコシが食い荒らされる被害が確認されました。

【写真を見る】クリにモモ、トウモロコシも...県内でクマによる食害相次ぐ クマ目撃件数は去年の約3倍に（山形）

山形市蔵王堀田です。山沿いの農地で、きのう栗が食い荒らされているのが確認されました。現場の状況などからクマによるものとみられています。

また、おととい午後５時ごろには山形市平清水の公民館からおよそ８００メートルの路上でクマが目撃されました。

同じ日の夕方４時ごろには、山形市片谷地にある畑のトウモロコシが食い荒らされているのが確認されました。こちらもクマによるものとみられています。

山崎雅巳 記者「畑のいたるところに食い荒らされたトウモロコシが落ちています。そして畑のすぐそばの場所にも食べかけのトウモロコシが落ちていました。クマが持ち去ろうとしたのでしょうか」

近所でクマの被害にあった人「うちはモモとスモモが（クマに）やられました。困りましたね。今からもっと活動もするだろうし」

■出没件数は前年度の同時期の２倍以上...

今年度、４月１日以降で山形市で確認されたクマの出没件数はおとといまでで１３１件で、前年度の同じ時期と比べて２倍以上になっています。

また、県全体では今年１月１日以降で確認されたクマの目撃件数が今月７日時点で９３３件と去年の同じ時期のおよそ３倍になっています。

今年の秋は、クマの主な食料となるブナが大凶作になる見込みで、これからの季節も人里にクマが降りてくる可能性が高いとする専門家もおり、依然として注意が必要です。

県は、県民ができる対応として目撃された場所では夜間や早朝の外出を控えること、クマのエサとなる生ごみを家の周囲に置かないことなどを呼びかけているほか、クマを見つけた際は、すぐに市町村や警察に通報してほしいとしています。