今月２８日から滋賀県で開催される国民スポーツ大会に出場する山形県代表の選手がきょう発表されました。

【写真を見る】総合成績で県として20位台を 国民スポーツ大会出場の山形県代表選手を発表（山形）

総合成績で県として２０位台をめざすということです。

今月２８日から滋賀県を中心に開催される第７９回国民スポーツ大会に山形県からは３２の競技で２９４人の選手が参加します。

きょうは県選手団として出場する選手が発表されました。

このうち好成績が期待されるのは去年の国スポの軟式野球でベスト４入りした南陽市の佐藤病院野球部。

今年のインターハイの陸上競技・女子三段跳びで優勝した山形市立商業高校の菅野穂乃さん。

去年の競泳の日本選手権で１００メートルと２００メートルの背泳ぎで優勝し世界選手権の日本代表に選ばれた神奈川大学の長岡愛海さんなどです。

また、カヌースプリント競技は今年のインターハイで初の女子総合優勝を獲得した寒河江高校とカヌーの強豪校・谷地高校の部員で編成されており入賞が期待されています。

■夏の大会での巻き返しを！

国スポの総合成績は夏と冬の競技の合計で決まります。

去年、山形県は冬の競技で３位でしたが夏の競技が４４位で総合成績は３３位となりました。今年は冬季競技で１８位となっていて夏の大会での巻き返しを図ります。

山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興課 田村崇 室長補佐「団体競技が上位に食い込むことが大切なことであるし、個人競技においても出場選手一人一人が確実にベスト８以上に入っていくことが（総合得点）９００点（全体）２０位台を確保するためには大事なこと」

大会は滋賀県を中心に今月２８日から１１日間開催されます。