10日、イギリス軍のヘリコプターから操縦席の窓ガラスが鹿児島湾に落下していたことが分かりました。



県によりますと10日午後8時15分ごろ、海上自衛隊鹿屋航空基地から西に約12キロの海上にイギリス軍のヘリコプターから部品が落下したと九州防衛局から情報提供がありました。



九州防衛局によりますと10日午後2時40分ごろ、イギリス軍に所属するヘリコプター「AW - 101」の操縦席の左側の窓ガラスが落下したということです。長さは1.5メートル、幅は2.5メートルで厚さや重さは分かっていません。





これまでに被害の情報は入っていません。このヘリコプターは8月、鹿児島空港に緊急着陸したイギリス空軍の戦闘機「F35B」を離陸させるためにパイロットを輸送し、その後、空母に戻ろうと飛行していたということです。県は国に対し県民の安心・安全を確保するため再発防止の徹底をイギリス軍に求めることや速やかな情報提供を行うよう要請したということです。また、中谷元防衛大臣は「外国軍機の運用に関しては安全の確保が大前提と考えており、安全管理に万全を期すよう求めてまいる」とコメントしています。