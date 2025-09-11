主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 293( 293)
12月限 317( 283)
TOPIX先物 9月限 1132( 1132)
12月限 1455( 1155)
日経225ミニ 9月限 240( 240)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 232( 0)
TOPIX先物 9月限 2373( 25)
12月限 25( 25)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 34( 0)
TOPIX先物 12月限 171( 171)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 37( 37)
12月限 89( 89)
TOPIX先物 12月限 33( 33)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 23( 23)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1474( 1014)
12月限 559( 415)
TOPIX先物 9月限 72( 72)
12月限 8( 0)
日経225ミニ 9月限 53300( 22626)
10月限 1261( 519)
11月限 141( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 280( 156)
12月限 256( 120)
日経225ミニ 9月限 30148( 15050)
10月限 1049( 337)
11月限 85( 23)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 58( 58)
12月限 36( 36)
日経225ミニ 9月限 2388( 2388)
10月限 243( 243)
11月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 396( 396)
12月限 161( 161)
日経225ミニ 9月限 18868( 18868)
10月限 97( 97)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
