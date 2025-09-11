　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 293(　　 293)
　　　　　 　 　12月限　　　　 317(　　 283)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1132(　　1132)
　　　　　 　 　12月限　　　　1455(　　1155)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 240(　　 240)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 232(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2373(　　　25)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　25)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　34(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 171(　　 171)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　12月限　　　　　89(　　　89)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　33(　　　33)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　23(　　　23)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1474(　　1014)
　　　　　 　 　12月限　　　　 559(　　 415)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　72(　　　72)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 53300(　 22626)
　　　　　 　 　10月限　　　　1261(　　 519)
　　　　　 　 　11月限　　　　 141(　　　27)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 280(　　 156)
　　　　　 　 　12月限　　　　 256(　　 120)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 30148(　 15050)
　　　　　 　 　10月限　　　　1049(　　 337)
　　　　　 　 　11月限　　　　　85(　　　23)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　58(　　　58)
　　　　　 　 　12月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2388(　　2388)
　　　　　 　 　10月限　　　　 243(　　 243)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 396(　　 396)
　　　　　 　 　12月限　　　　 161(　　 161)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18868(　 18868)
　　　　　 　 　10月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース