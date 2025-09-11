　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7012(　　4200)
　　　　　 　 　12月限　　　 10679(　　6612)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4388(　　3182)
　　　　　 　 　12月限　　　　7700(　　5555)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2773(　　2773)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 686(　　 378)
　　　　　 　 　12月限　　　　1056(　　 836)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 104(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 661(　　 307)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　12月限　　　　 125(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1890(　　 850)
　　　　　 　 　12月限　　　　1309(　　 889)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3542(　　1748)
　　　　　 　 　12月限　　　　5576(　　3588)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4252(　　2452)
　　　　　 　 　12月限　　　　4048(　　3148)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1743(　　 795)
　　　　　 　 　12月限　　　　 876(　　 827)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2094(　　　69)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2540(　　1864)
　　　　　 　 　12月限　　　　5341(　　3279)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 513(　　 505)
　　　　　 　 　12月限　　　　 659(　　 613)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 61966(　 29794)
　　　　　 　 　10月限　　　　3389(　　1267)
　　　　　 　 　11月限　　　　 163(　　　71)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 681(　　 587)
　　　　　 　 　12月限　　　　 236(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 25569(　 16727)
　　　　　 　 　10月限　　　　3099(　　 951)
　　　　　 　 　11月限　　　　　31(　　　25)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3769(　　3769)
　　　　　 　 　10月限　　　　 393(　　 393)
　　　　　 　 　11月限　　　　　42(　　　42)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 789(　　 789)
　　　　　 　 　12月限　　　　 556(　　 556)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 27945(　 27945)
　　　　　 　 　10月限　　　　 465(　　 465)
　　　　　 　 　11月限　　　　　48(　　　48)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

