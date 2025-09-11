主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7012( 4200)
12月限 10679( 6612)
TOPIX先物 9月限 4388( 3182)
12月限 7700( 5555)
日経225ミニ 9月限 2773( 2773)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 686( 378)
12月限 1056( 836)
TOPIX先物 9月限 104( 0)
12月限 661( 307)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 174( 174)
12月限 125( 0)
TOPIX先物 9月限 1890( 850)
12月限 1309( 889)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3542( 1748)
12月限 5576( 3588)
TOPIX先物 9月限 4252( 2452)
12月限 4048( 3148)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1743( 795)
12月限 876( 827)
TOPIX先物 9月限 2094( 69)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2540( 1864)
12月限 5341( 3279)
TOPIX先物 9月限 513( 505)
12月限 659( 613)
日経225ミニ 9月限 61966( 29794)
10月限 3389( 1267)
11月限 163( 71)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 681( 587)
12月限 236( 0)
日経225ミニ 9月限 25569( 16727)
10月限 3099( 951)
11月限 31( 25)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 3769( 3769)
10月限 393( 393)
11月限 42( 42)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 789( 789)
12月限 556( 556)
日経225ミニ 9月限 27945( 27945)
10月限 465( 465)
11月限 48( 48)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
