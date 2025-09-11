外国証券 先物取引高情報まとめ（9月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7170( 6615)
12月限 7830( 7186)
TOPIX先物 9月限 4249( 3849)
12月限 11608( 11008)
日経225ミニ 9月限 101021( 101021)
10月限 3332( 3332)
11月限 91( 91)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3519( 3519)
12月限 1984( 1984)
TOPIX先物 9月限 5210( 5210)
12月限 5400( 5300)
日経225ミニ 9月限 63616( 63616)
10月限 1701( 1701)
11月限 77( 77)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 73( 41)
TOPIX先物 9月限 550( 550)
12月限 664( 664)
日経225ミニ 9月限 504( 504)
10月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 992( 295)
12月限 1228( 430)
TOPIX先物 9月限 1709( 1383)
12月限 3267( 2855)
日経225ミニ 9月限 558( 546)
10月限 343( 343)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 789( 789)
12月限 1267( 1267)
TOPIX先物 9月限 627( 627)
12月限 1590( 1590)
日経225ミニ 10月限 30( 30)
11月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 608( 608)
12月限 870( 870)
TOPIX先物 9月限 1085( 1085)
12月限 1662( 1662)
日経225ミニ 9月限 427( 427)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1211( 1211)
12月限 942( 942)
TOPIX先物 9月限 707( 707)
12月限 2125( 2125)
日経225ミニ 9月限 14213( 14213)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 193( 193)
TOPIX先物 9月限 83( 83)
12月限 279( 279)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 542( 488)
12月限 563( 509)
TOPIX先物 9月限 175( 175)
12月限 256( 256)
日経225ミニ 9月限 60( 60)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 490( 0)
12月限 490( 0)
TOPIX先物 9月限 5613( 5213)
12月限 5611( 5211)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 139( 139)
12月限 136( 136)
日経225ミニ 10月限 145( 145)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
