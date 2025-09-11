　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7170(　　6615)
　　　　　 　 　12月限　　　　7830(　　7186)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4249(　　3849)
　　　　　 　 　12月限　　　 11608(　 11008)
日経225ミニ　 　 9月限　　　101021(　101021)
　　　　　 　 　10月限　　　　3332(　　3332)
　　　　　 　 　11月限　　　　　91(　　　91)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3519(　　3519)
　　　　　 　 　12月限　　　　1984(　　1984)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5210(　　5210)
　　　　　 　 　12月限　　　　5400(　　5300)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 63616(　 63616)
　　　　　 　 　10月限　　　　1701(　　1701)
　　　　　 　 　11月限　　　　　77(　　　77)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　73(　　　41)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 550(　　 550)
　　　　　 　 　12月限　　　　 664(　　 664)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 504(　　 504)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 992(　　 295)
　　　　　 　 　12月限　　　　1228(　　 430)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1709(　　1383)
　　　　　 　 　12月限　　　　3267(　　2855)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 558(　　 546)
　　　　　 　 　10月限　　　　 343(　　 343)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 789(　　 789)
　　　　　 　 　12月限　　　　1267(　　1267)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 627(　　 627)
　　　　　 　 　12月限　　　　1590(　　1590)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 608(　　 608)
　　　　　 　 　12月限　　　　 870(　　 870)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1085(　　1085)
　　　　　 　 　12月限　　　　1662(　　1662)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 427(　　 427)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1211(　　1211)
　　　　　 　 　12月限　　　　 942(　　 942)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 707(　　 707)
　　　　　 　 　12月限　　　　2125(　　2125)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 14213(　 14213)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 193(　　 193)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　83(　　　83)
　　　　　 　 　12月限　　　　 279(　　 279)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 542(　　 488)
　　　　　 　 　12月限　　　　 563(　　 509)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 175(　　 175)
　　　　　 　 　12月限　　　　 256(　　 256)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　60(　　　60)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 490(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 490(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5613(　　5213)
　　　　　 　 　12月限　　　　5611(　　5211)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 139(　　 139)
　　　　　 　 　12月限　　　　 136(　　 136)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 145(　　 145)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース