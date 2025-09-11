LE SSERAFIMが米人気番組『アメリカズ・ゴット・タレント』出演！K-POPガールグループ初

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月11日9時 （日本時間）、LE SSERAFIMがアメリカの地上波テレビ局NBCのバラエティ番組『アメリカズ・ゴット・タレント（America’s Got Talent）』に出演し、圧巻のステージで現地の観客と視聴者を魅了した。

■圧巻のステージで視聴者を魅了

LE SSERAFIMは、K-POPガールグループとして初めて同番組への出演を果たし、韓国の歌手としてはBTSに続いて2度目の出演という快挙で大きな話題を集めた。

司会者のテリー・クルーズ （Terry Crews）は、LE SSERAFIMを「K-POPスーパースター」「グローバルヘッドライナー」と紹介。LE SSERAFIMが3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』のタイトル曲「HOT」の叙情的なメロディとともに登場すると、会場の雰囲気は一気に熱く盛り上がった。

続けて5人のメンバーは、熱い雰囲気のなかで2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』のタイトル曲「ANTIFRAGILE」のステージを披露した。

LE SSERAFIMは、初のワールドツアーを経て成長したパフォーマンスが印象的で、「パフォーマンス最強ガールグループ」という呼び名にふさわしいパワフルなエネルギーとキレのあるダンスで観客を魅了し、会場ではスタンディングオベーションと大合唱が巻き起こった。

最後に、「結果がどうであっても、すべては皆さんの一部です。重要なことは、ここまで皆さんを導いた情熱です。その情熱が永遠であることを願います。わたしたちが皆さんを応援します」と語り、オーディション参加者はもちろん、夢を追う人々に向けた応援の言葉を伝えた。

LE SSERAFIMは、スポーツ界においても注目を集めている。SAKURAとHONG EUNCHAEが『アメリカズ・ゴット・タレント』出演に先立ち、9月10日に米国メジャーリーグベースボール（MLB）のロサンゼルス・ドジャースのホーム球場を訪問し、試合を観戦した。

ロサンゼルス・ドジャースは、公式SNSにSAKURAとHONG EUNCHAEが、山本由伸選手とキム・ヘソン選手と会い、プレゼントを渡しサインをするなどのやり取りを映像で公開し、心から歓迎した。

LE SSERAFIMに対する熱い関心が続くと、同日、ニューヨークのランドマークであるエンパイア・ステート・ビルも、昨年LE SSERAFIMが訪問した写真を掲載し、応援を送った。2024年、LE SSERAFIMは、4thミニアルバム『CRAZY』の発売を記念して、エンパイア・ステート・ビルをグループの公式カラーで染め、点灯式に参加した。

LE SSERAFIMは、9月13日（以下、日本時間）にイングルウッド、15日にサンフランシスコ、18日にシアトル、21日にラスベガス、24日にメキシコシティでワールドツアーの北米公演を開催する。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

(c)NBC ‘America’s Got Talent’

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/

■【画像】『アメリカズ・ゴット・タレント』でのパフォーマンスの様子

■【画像】『アメリカズ・ゴット・タレント』出演告知ビジュアル