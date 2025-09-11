外国証券 先物取引高情報まとめ（9月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9720( 8735)
12月限 25268( 22905)
TOPIX先物 9月限 4172( 4090)
12月限 30386( 29416)
日経225ミニ 9月限 82597( 82597)
10月限 15986( 15986)
11月限 173( 173)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16894( 6361)
12月限 31386( 19987)
TOPIX先物 9月限 5561( 4326)
12月限 23208( 22098)
日経225ミニ 9月限 42462( 41391)
10月限 8057( 8057)
11月限 298( 298)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6369( 3976)
12月限 6162( 4223)
TOPIX先物 9月限 1629( 1629)
12月限 3506( 2960)
日経225ミニ 9月限 591( 591)
10月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2118( 1395)
12月限 3985( 2301)
TOPIX先物 9月限 4536( 3542)
12月限 7269( 6299)
日経225ミニ 9月限 3788( 3788)
10月限 227( 227)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4994( 4320)
12月限 7608( 6877)
TOPIX先物 9月限 5774( 5608)
12月限 10480( 9710)
日経225ミニ 9月限 986( 986)
10月限 171( 171)
11月限 17( 17)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3236( 1951)
12月限 5019( 4103)
TOPIX先物 9月限 1973( 1467)
12月限 4197( 3663)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2279( 2174)
12月限 5061( 4408)
TOPIX先物 9月限 670( 670)
12月限 6986( 6890)
日経225ミニ 9月限 9356( 9356)
10月限 78( 78)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4088( 1751)
12月限 2788( 2067)
TOPIX先物 9月限 1220( 1220)
12月限 2282( 2064)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2884( 944)
12月限 2496( 1352)
TOPIX先物 9月限 11308( 932)
12月限 10381( 1519)
日経225ミニ 9月限 471( 471)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1927( 0)
12月限 660( 0)
TOPIX先物 9月限 745( 745)
12月限 810( 810)
日経225ミニ 9月限 1071( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 479( 479)
日経225ミニ 10月限 148( 148)
11月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
