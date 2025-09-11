　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9720(　　8735)
　　　　　 　 　12月限　　　 25268(　 22905)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4172(　　4090)
　　　　　 　 　12月限　　　 30386(　 29416)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 82597(　 82597)
　　　　　 　 　10月限　　　 15986(　 15986)
　　　　　 　 　11月限　　　　 173(　　 173)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 16894(　　6361)
　　　　　 　 　12月限　　　 31386(　 19987)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5561(　　4326)
　　　　　 　 　12月限　　　 23208(　 22098)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 42462(　 41391)
　　　　　 　 　10月限　　　　8057(　　8057)
　　　　　 　 　11月限　　　　 298(　　 298)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6369(　　3976)
　　　　　 　 　12月限　　　　6162(　　4223)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1629(　　1629)
　　　　　 　 　12月限　　　　3506(　　2960)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 591(　　 591)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2118(　　1395)
　　　　　 　 　12月限　　　　3985(　　2301)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4536(　　3542)
　　　　　 　 　12月限　　　　7269(　　6299)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3788(　　3788)
　　　　　 　 　10月限　　　　 227(　　 227)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4994(　　4320)
　　　　　 　 　12月限　　　　7608(　　6877)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5774(　　5608)
　　　　　 　 　12月限　　　 10480(　　9710)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 986(　　 986)
　　　　　 　 　10月限　　　　 171(　　 171)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3236(　　1951)
　　　　　 　 　12月限　　　　5019(　　4103)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1973(　　1467)
　　　　　 　 　12月限　　　　4197(　　3663)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2279(　　2174)
　　　　　 　 　12月限　　　　5061(　　4408)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 670(　　 670)
　　　　　 　 　12月限　　　　6986(　　6890)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9356(　　9356)
　　　　　 　 　10月限　　　　　78(　　　78)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4088(　　1751)
　　　　　 　 　12月限　　　　2788(　　2067)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1220(　　1220)
　　　　　 　 　12月限　　　　2282(　　2064)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2884(　　 944)
　　　　　 　 　12月限　　　　2496(　　1352)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 11308(　　 932)
　　　　　 　 　12月限　　　 10381(　　1519)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 471(　　 471)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1927(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 660(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 745(　　 745)
　　　　　 　 　12月限　　　　 810(　　 810)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1071(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 479(　　 479)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 148(　　 148)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース