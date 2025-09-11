　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 198(　 198)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 193(　 113)
JPモルガン証券　　　　　　　　　42(　　42)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
松井証券　　　　　　　　　　　　36(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　29(　　29)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　11(　　11)
フィリップ証券　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　47(　　47)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　20(　　20)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)


◯4万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 110(　 110)
松井証券　　　　　　　　　　　　39(　　39)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　20)
フィリップ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　80(　　80)
楽天証券　　　　　　　　　　　　28(　　28)
松井証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 8)
フィリップ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 106(　 106)
松井証券　　　　　　　　　　　　31(　　31)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース