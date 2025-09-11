「日経225オプション」9月限プット手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
フィリップ証券 12( 12)
SBI証券 28( 8)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 198( 198)
SBI証券 193( 113)
JPモルガン証券 42( 42)
楽天証券 37( 37)
松井証券 36( 36)
BNPパリバ証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 14( 14)
岩井コスモ証券 11( 11)
フィリップ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
JPモルガン証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 20( 20)
フィリップ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
松井証券 39( 39)
楽天証券 25( 25)
SBI証券 28( 20)
フィリップ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
楽天証券 28( 28)
松井証券 22( 22)
SBI証券 14( 8)
フィリップ証券 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 106( 106)
松井証券 31( 31)
SBI証券 28( 26)
楽天証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
