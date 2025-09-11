「日経225オプション」9月限プット手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 234( 234)
松井証券 42( 42)
SBI証券 52( 32)
安藤証券 24( 24)
JPモルガン証券 123( 23)
楽天証券 19( 19)
岩井コスモ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
バークレイズ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
立花証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1074( 924)
SBI証券 464( 224)
モルガンMUFG証券 210( 210)
松井証券 159( 159)
JPモルガン証券 123( 123)
ソシエテジェネラル証券 113( 113)
楽天証券 111( 111)
豊証券 68( 68)
三菱UFJeスマート 66( 66)
シティグループ証券 44( 44)
岩井コスモ証券 24( 24)
安藤証券 18( 18)
広田証券 17( 17)
マネックス証券 13( 13)
インタラクティブ証券 12( 12)
フィリップ証券 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
バークレイズ証券 7( 7)
東海東京証券 6( 6)
山和証券 6( 6)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯4万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 493( 253)
モルガンMUFG証券 32( 32)
SMBC日興証券 30( 30)
SBI証券 40( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
松井証券 21( 21)
JPモルガン証券 250( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
安藤証券 8( 8)
むさし証券 8( 8)
楽天証券 8( 8)
バークレイズ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
