「日経225オプション」9月限コール手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
楽天証券 22( 22)
SBI証券 32( 18)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
楽天証券 46( 46)
SBI証券 55( 23)
三菱UFJeスマート 17( 17)
松井証券 11( 11)
マネックス証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 14( 6)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 400( 400)
SBI証券 432( 220)
三菱UFJ証券 100( 100)
楽天証券 85( 85)
松井証券 56( 56)
三菱UFJeスマート 49( 49)
シティグループ証券 36( 36)
安藤証券 12( 12)
マネックス証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
Jトラストグローバル 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
◯4万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 87( 27)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 113( 113)
三菱UFJeスマート 28( 28)
楽天証券 25( 25)
SBI証券 39( 23)
BNPパリバ証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
