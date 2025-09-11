「日経225オプション」9月限コール手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 196( 196)
SBI証券 49( 23)
三菱UFJeスマート 16( 16)
松井証券 12( 12)
楽天証券 10( 10)
フィリップ証券 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 472( 262)
SBI証券 271( 113)
楽天証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 53( 53)
松井証券 49( 49)
光世証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
JPモルガン証券 210( 0)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 354( 354)
SBI証券 153( 81)
楽天証券 45( 45)
JPモルガン証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 14( 14)
ゴールドマン証券 13( 13)
松井証券 11( 11)
立花証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3310( 2130)
SBI証券 1786( 746)
楽天証券 358( 358)
三菱UFJ証券 300( 300)
広田証券 245( 245)
野村証券 230( 230)
三菱UFJeスマート 122( 122)
ゴールドマン証券 318( 118)
インタラクティブ証券 112( 112)
松井証券 110( 110)
UBS証券 75( 75)
シティグループ証券 71( 71)
ソシエテジェネラル証券 193( 43)
大和証券 35( 35)
モルガンMUFG証券 30( 30)
安藤証券 29( 29)
岩井コスモ証券 25( 25)
マネックス証券 24( 24)
フィリップ証券 16( 16)
バークレイズ証券 9( 9)
