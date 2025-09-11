繁忙期を中心に混雑が課題となっている鹿児島空港の駐車場について、国が立体駐車場の整備に向けて調査を行うことになりました。24時間を超えた利用の料金などの値上げも検討されていて、混雑解消に向けて大きく動き出しそうです。



鹿児島空港の駐車場は週末や連休を中心に「満車」となり混雑することが課題となっています。



国や県、空港の管理会社が混雑の緩和に向けて話し合う検討会が11日に開かれ、解決に向けた取り組みの骨子案が示されました。その中で、国は駐車場の収容台数を増やすため立体駐車場の整備に向けた調査を行うことを明らかにしました。必要な台数や規模、建設に係る費用などについて調査するということです。





また、24時間以上駐車する「泊車」の料金の改定や、利用者の多い長期休暇中や年末年始などの料金の値上げについても検討しているということです。（国土交通省大阪航空局・比嘉直哉空港管理課長）「混雑のない利用したい人が常に止められる状態、利便性で考えると（利用者は）なるべく近いところに止めたいと思っている。利便性の高い駐車場になっていければ」混雑解消に向けて具体的な取り組みが始まることについて利用者は。（利用者）「いいかもしれない。（高齢になると）足が不自由になってくるので考慮していただいて、これからは高齢化社会になるから」（利用者）「どれくらいの構想で年月どれくらいかかるのかな。どれくらい解消されるのかのバランスもある。立体にしてもどこに止めたかわからないとならないようなスムーズに移動できる分かりやすい作りがいい」（記者）「立体駐車場の検討など混雑解消に向けて本格的に動き出した。ただ利用者からは整備後の便利さを求める声も上がっている。今後の動きに注目だ」