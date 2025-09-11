湯河原町でのサルによる被害件数

神奈川県湯河原町でニホンザルによる生活被害が深刻化している。町に生息する「Ｔ１群」と呼ばれる群れが年々町中での出没頻度を増し、凶暴化も進んでいる。町内では２０２４年の１年間で１万８５４件の生活被害が確認されており、町は群れの全頭捕獲（駆除）を目標に県などと調整していく。

町は町民らから生活被害の報告が相次いでいたことを受け、今年２月１２日から４月２５日までの間、住民４３０人と店舗・事務所１８軒に対して、過去３年間（２２〜２４年）のＴ１群による生活被害状況調査を行った。

その結果、３年間で生活被害は２万６８３９件に上り、人的被害については計２１９４件発生していることが明らかとなった。

調査によると、「体に乗りかかられた」が３７件、「引っかかれた」が５件に上り、中には通院が必要になった事案も確認されている。町環境課は「人への危害が常態化しており、早急な対応が求められる」と危機感をにじませる。

被害は宮下地区や宮上地区など山間部に近く、宿泊施設も多いエリアで集中。これらのエリアで昨年１年間で計約７千件の被害が確認された。

宮上地区に住む６０代女性は、「家の周りをサルに囲まれて外出できなかったこともある。早くどこかに行ってほしい」と訴える。宮下地区の７０代男性も「昔は近づけば逃げたのに、今は全く逃げなくなった。サルが人間に慣れきっている」と肩を落とす。宿泊客がけがをして病院に行ったという報告もあり、被害が続けば町の基幹産業である観光業にも影響を及ぼしかねない。