¡ÖÆ¬¤Î¤Í¤¸¤ò³°¤·¤ÆÁ´ÎÏ¡×¡¡½Å°µ¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤ÀÅÄÃæ´õ¼Â¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç·Ç¤²¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÍýÍ³
À¤³¦Î¦¾å¤Ï13Æü¤Ë³«Ëë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£11Æü¤ÏÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò1500¡¢5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅÄÃæ´õ¼Â¡ÊNew Balance¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡£¡Ö2¼ïÌÜ¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±2¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤·¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤È¤¤¤¦¤«´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÌÜÉ¸¤Ï°ìÃÊ³¬¥¢¥Ã¥×¡£Æþ¾Þ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡²Ì´º¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©¤ó¤À¤¢¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆ¬¤Î¤Í¤¸¤ò³°¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢½é¿´¤ËÌá¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇË¬¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¼ïÌÜ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤»¤ëÛØÉñÂæ¡£ºÆ¤Ó¡ÖÅÄÃæ´õ¼Â¡×¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë