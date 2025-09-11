宮野真守が、11月19日にリリースする8thアルバムのタイトルが『FACE』に決定したことを発表し、ジャケット写真を公開した。

◆宮野真守 画像

今回のアルバム『FACE』にはその変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、タイトルとあわせて公開されたジャケット写真においても、アシンメトリーなアートメイクや自分自身と向かい合う二人の宮野真守の姿から、多彩で多面的な宮野真守のエンターテインメント性が見て取れる。初回限定盤・通常盤で異なったアプローチのジャケット写真になっているため、それぞれの良さを楽しんでほしい。また、各店舗の特典写真も合わせて公開。一部店舗では早期予約特典も実施をしており、9月15日までに予約をするとミニフォトをプレゼント。

▲初回限定盤

▲通常盤

さらに、9月12日からはこの8thアルバムからの先行配信第二弾として「R.P.G」がデジタルリリースされる。RPGゲーム風のグラフィックで表現したジャケット写真がすでに公開中。宮野真守の新しいアプローチを目指した楽曲になっているため、ぜひチェックしていただきたい。

▲「R.P.G」ジャケット写真

2025年11月からは＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞と銘打ったライブツアーも開催される。すでに発表されている宮城・兵庫・神奈川のチケットプレオーダーが9月12日正午よりスタート。こちらのチケットは誰でも申し込めるチケット先行受付となるため、ぜひ奮って応募をしてほしい。

◾️8thアルバム『FACE』

2025年11月19日（水）発売

予約：https://lnk.to/MM_8thAL_release ○初回限定盤（CD+Blu-ray）

\4,950（税込）フォトブック封入＆スペシャルケース仕様 ○通常盤（CD Only）

￥3,630（税込）

※収録内容などは後日お知らせ ▶先行配信第2弾「R.P.G」

https://sndo.ffm.to/6pdxrqq

作詞：SHOW 作曲：Dirty Orange・SHOW 編曲：Dirty Orange

9月12月（金）より各音楽サービスにて配信開始 ▶先行配信第1弾「ジャンプしてみて」

https://lnk.to/MM_JumpShiteMite

作詞：森田和樹 作曲：森田和樹・EFFY 編曲：EFFY

各音楽サービスにて配信中

◾️＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞ 2025年

11月22日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月23日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台 11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月30日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール 12月13日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

12月14日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 神奈川・横浜アリーナ ※海外公演（上海・台北）の詳細は後日お知らせいたします ・チケット料金

12,100円（税込）

・チケット発売情報

9月12日（金）正午より各プレイガイドよりプレオーダー受付開始

・チケット配信一覧：https://tix.to/MM_VACATIONING

