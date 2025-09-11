友成空が、NHK総合にて放送予定のTVアニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」を10月19日にリリースすることを発表した。さらに、楽曲の一部が聴ける本予告第2弾映像も公開された。

本作は、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて大人気連載中の原 泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開され、興行収入80億円の大ヒットを記録した。物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信と、後の始皇帝となる若き王・嬴政の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。2025年10月からはNHK総合にて第6シリーズが放送開始となる。

TVアニメ『キングダム』第6シリーズの本予告第1弾では、信が“王騎”の矛を背負い、ついに出陣する姿が描かれる。王騎は歴史に名を刻む英雄であり、中華全土が畏れる大将軍。「飛信隊」の名付け親であり、信が目指す“天下の大将軍”という道筋を示した存在。馬陽で“武神”龐煖との死闘の末、命尽きる間際に信へ矛を託し、夢と想いを次代に繋げた。それから8年。数々の戦場を仲間と共に駆け抜け、武人として成長した信は、王騎の矛を手に、趙との全面戦争に挑む覚悟を決める。

EDテーマである新曲「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。激化する秦と趙の全面戦争を力強く彩る一曲となっており、アニメ本予告第2弾にて楽曲の一部が公開された。また、友成空自身が手がけたジャケットビジュアルがあわせて解禁された。

▲ジャケット写真

さらに友成空のSNSでは、9月12日に“大きなニュース”が発表されることが仄めかされているとのことで、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️ライブ情報 ◆＜UNI9UE PARK MARCHE’25＞

出演日時：2025年9月13日（土）

会場：等々力緑地催し物広場

https://www.nikoand.jp/uni9ue_park_2025/ ◆＜TOKYO CALLING 2025＞

出演日時：2025年9月28日（日）

会場：WOMBLIVE

https://tokyo-calling.jp/ ◆＜Avex Music Night 2025＞

出演日時：2025年10月2日（木）

会場：シンガポール・サンテックプラザ

https://groovedriver2025.com/

■TVアニメ「キングダム」第6シリーズ ◆放送情報

2025年10月4日（土）24:10よりNHK総合にて放送開始

※放送予定は変更になる場合があります。 ◆あらすじ

紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。 進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。 さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。 鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！ ◆Info

X：@kingdom_animePR

TikTok：@kingdom_animepr

公式サイト：https://kingdom-anime.com

アニメ「キングダム」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCSWDyf3cufHgdRjDJVTJu4w

