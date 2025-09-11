ほしのあき48歳、美スタイル全開！ 黒のシースルー姿が「上品」「可愛すぎる」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、11日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「@ampleur_official（編集部注：スキンケアブランド・アンプルール）の発表会へ」と、訪れた際の様子を投稿。大きなリボンで髪を結び、美スタイル際立つシースルーのトップスを着用した。ファンからは「上品」「可愛すぎる」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
