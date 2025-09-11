SWAY、約3年半ぶりとなるDef Jam Recordings 3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』（読み：サイコージャン）を9月12日にサプライズリリースすることを発表した。

数日前からSWAYのInstagramでリリースを匂わすリーク投稿がされ、ファンからはいつ正式なインフォメーションが伝えられるのか、など期待の声が拡散されていた中での発表となった。制作期間は2024年明けから1年以上かけたという全11曲収録の『PSYCHO JUNK』には、E.V.P、D.O、Rylax、SIMON、RUEED、Ashley、MIYACHI、Reichi、海沼流星(BALLSTIK BOYZ)、Daiki Blunt、 GADO KNOWS、Staxx Tなど豪華布陣が参加している。プロデュースはSWAY自身のほか、Lucas Valentine、Joe Ogawa、T’Z BEATZ、Taka perry、NAKKIDなどが担当というヒップホップマナーに溢れている。さらには、カバーアートワーク、ティザー映像などもSWAYが制作。

▲ジャケット写真

▲コンセプトフォト

◆ ◆ ◆

◾️SWAY コメント

サイコーなフルアルバムが完成しました。

今回は自身の作品の中で最多となる客演アーティストが参加。

昔からの仲間たちと一緒に作り上げた、バリエーション豊かな一枚になっています。

タイトルは PSYCHO JUNK。

「サイコなガラクタ」という意味と、僕の口癖でもある「最高じゃん」を掛け合わせています。

収録曲には、日常でよく使う言葉を散りばめて、遊び心たっぷりに音で遊んでみました。

スタジオでもリラックスした雰囲気で制作したので、肩の力を抜いて気軽に聴いてもらえたら嬉しいです。

#サイコージャン

◆ ◆ ◆

なおSWAYは、9月14日・15日に原宿、大阪、名古屋で大好評を得ている「職人SWAY」1点、1点、愛情を込めて刷るTシャツ販売イベント＜SWAY FACTORY by MFC STORE＞を東京・中目黒にて開催する。その店内ではアルバム『PSYCHO JUNK』をSWAYと聴けることになりそうだ。

◾️3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』

2025年9月12日（金）配信リリース

https://sway.lnk.to/psychojunkPR ◆収録内容

M1.シャンパンよりもテキーラがいいft. E.V.P, D.O

(Prod by NAKKID)

Lyric:SWAY,E.V.P,D.O Music:NAKKID,SWAY,E.V.P,D.O M2.Lil bit

(Prod by Lucas Valentine)

Lyric:SWAY Music:SWAY, Lucas Valentine M3.くだらねぇ ft. Ry-lax,SIMON

(prod by NAKKID)

Lyric:SWAY,Ry-Lax,SIMON Music:NAKKID,SWAY, Ry-Lax,SIMON M4.ハンパネッ ft. RUEED

(prod by Lucas Valentine)

Lyric:SWAY,RUEED Music:SWAY,RUEED, Lucas Valentine M5.レスリーチャウ ft. Ashley

(prod by Joe Ogawa)

Lylic:SWAY,Ashley Music:SWAY,Ashley,Joe Ogawa M6.Ordinary flow ft.MIYACHI

(Prod by SWAY,NAKKID)

Lyric:SWAY,MIYACHI Music:SWAY,MIYACHI,NAKKID M7.KINDA LIT ft. Reichi,海沼流星(BALLSTIK BOYZ)

(Prod by SWAY&NAKKID)

Lyric:SWAY,Reichi,海沼流星 Music: SWAY,Reichi,海沼流星,NAKKID M8.JAM OUT ft.DAIKI BLUNT, GADO KNOWS

(prod by SWAY&NAKKID)

Lyric:SWAY,DAIKI BLUNT,GADO KNOWS, LIL J’

Music: Lyric:SWAY,DAIKI BLUNT,GADO KNOWS M9.ちょっと強えエモーション ft. Staxx T

(prod by T’Z BEATZ)

Lyric:SWAY,Staxx T Music: SWAY,Staxx T M10.またね

(prod by Taka perry)

Lyric:SWAY Music:SWAY,Taka Perry M11.How Much Degrees

(Prod by SWAY,NAKKID)

Lyric:SWAY Music:SWAY,NAKKID