SWAY、3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』サプライズリリース決定
SWAY、約3年半ぶりとなるDef Jam Recordings 3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』（読み：サイコージャン）を9月12日にサプライズリリースすることを発表した。
数日前からSWAYのInstagramでリリースを匂わすリーク投稿がされ、ファンからはいつ正式なインフォメーションが伝えられるのか、など期待の声が拡散されていた中での発表となった。制作期間は2024年明けから1年以上かけたという全11曲収録の『PSYCHO JUNK』には、E.V.P、D.O、Rylax、SIMON、RUEED、Ashley、MIYACHI、Reichi、海沼流星(BALLSTIK BOYZ)、Daiki Blunt、 GADO KNOWS、Staxx Tなど豪華布陣が参加している。プロデュースはSWAY自身のほか、Lucas Valentine、Joe Ogawa、T’Z BEATZ、Taka perry、NAKKIDなどが担当というヒップホップマナーに溢れている。さらには、カバーアートワーク、ティザー映像などもSWAYが制作。
◾️SWAY コメント
サイコーなフルアルバムが完成しました。
今回は自身の作品の中で最多となる客演アーティストが参加。
昔からの仲間たちと一緒に作り上げた、バリエーション豊かな一枚になっています。
タイトルは PSYCHO JUNK。
「サイコなガラクタ」という意味と、僕の口癖でもある「最高じゃん」を掛け合わせています。
収録曲には、日常でよく使う言葉を散りばめて、遊び心たっぷりに音で遊んでみました。
スタジオでもリラックスした雰囲気で制作したので、肩の力を抜いて気軽に聴いてもらえたら嬉しいです。
#サイコージャン
なおSWAYは、9月14日・15日に原宿、大阪、名古屋で大好評を得ている「職人SWAY」1点、1点、愛情を込めて刷るTシャツ販売イベント＜SWAY FACTORY by MFC STORE＞を東京・中目黒にて開催する。その店内ではアルバム『PSYCHO JUNK』をSWAYと聴けることになりそうだ。
◾️3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』
2025年9月12日（金）配信リリース
https://sway.lnk.to/psychojunkPR
◆収録内容
M1.シャンパンよりもテキーラがいいft. E.V.P, D.O
(Prod by NAKKID)
Lyric:SWAY,E.V.P,D.O Music:NAKKID,SWAY,E.V.P,D.O
M2.Lil bit
(Prod by Lucas Valentine)
Lyric:SWAY Music:SWAY, Lucas Valentine
M3.くだらねぇ ft. Ry-lax,SIMON
(prod by NAKKID)
Lyric:SWAY,Ry-Lax,SIMON Music:NAKKID,SWAY, Ry-Lax,SIMON
M4.ハンパネッ ft. RUEED
(prod by Lucas Valentine)
Lyric:SWAY,RUEED Music:SWAY,RUEED, Lucas Valentine
M5.レスリーチャウ ft. Ashley
(prod by Joe Ogawa)
Lylic:SWAY,Ashley Music:SWAY,Ashley,Joe Ogawa
M6.Ordinary flow ft.MIYACHI
(Prod by SWAY,NAKKID)
Lyric:SWAY,MIYACHI Music:SWAY,MIYACHI,NAKKID
M7.KINDA LIT ft. Reichi,海沼流星(BALLSTIK BOYZ)
(Prod by SWAY&NAKKID)
Lyric:SWAY,Reichi,海沼流星 Music: SWAY,Reichi,海沼流星,NAKKID
M8.JAM OUT ft.DAIKI BLUNT, GADO KNOWS
(prod by SWAY&NAKKID)
Lyric:SWAY,DAIKI BLUNT,GADO KNOWS, LIL J’
Music: Lyric:SWAY,DAIKI BLUNT,GADO KNOWS
M9.ちょっと強えエモーション ft. Staxx T
(prod by T’Z BEATZ)
Lyric:SWAY,Staxx T Music: SWAY,Staxx T
M10.またね
(prod by Taka perry)
Lyric:SWAY Music:SWAY,Taka Perry
M11.How Much Degrees
(Prod by SWAY,NAKKID)
Lyric:SWAY Music:SWAY,NAKKID
