ドウシシャは、音楽アーティスト 「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションした多機能ラジカセ「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」を、ZUTOMAYO PREMIUM会員限定で先行予約を開始しました。受付期間は9月9日12時〜9月15日23時59分まで。

「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」

なお、一般販売は2026年3月頃にZUTOMAYO MART台数限定で予定をしています。

記事のポイント 昭和レトロとしてZ世代を中心に人気となっている「カセットテープ」とともに、懐かしの「ラジカセ」にも注目が集まっています。こちらのCDラジカセは、アーティストの「ずっと真夜中でいいのに。」（ずとまよ）とコラボしたもの。レトロフューチャー感のあるスタイル＆カラーリングが目を惹きます。

本製品は、同社で販売中の「ORION Bluetooth機能搭載 CDステレオラジオカセット SCR-B9」を「ACAね」さん自身が楽しんでいたことをきっかけに生まれたコラボレーションアイテムです。

“内省的コズミック”をキーワードに、ラジカセ最盛期への敬意を込めてデザインを一新し、各所に「ずっと真夜中でいいのに。」のデザインを配置するほか、風合いのあるクリーム色とインダストリアルなグリーンで仕上げられています。

10W+10W総合20Wのハイパワーデジタルアンプを搭載し、13.5cm＋3cmのコーンツイーターを採用した2WAYステレオバスレフスピーカー構成を採用しています。低音、高音の独立音質コントロール機能や、低音を増幅する「X BASS」機能を搭載し、お好みの音質に調整できます。

アンプの出力レベルにあわせて動くVUメーターを搭載しているので、視覚的に音量感を楽しむことができます。

カセットテープに優しい再生／録音／早送り／巻き戻しの最後で自動で止まる「フルオートストップメカ機能」で大切なテープを守ります。

縦型CDプレーヤー搭載（約60秒のアンチショックメモリー機能付き）で、CD再生やカセットテープやUSBメモリへの録音も可能。再生フォーマットはCD-DA／MP3、使用可能ディスクはCD-DA／CD-R／CD-RW。

Bluetoothにも対応しており、スマートフォンなどから音楽を伝送して聴くことができます。また、本体からスマートフォンへの再生／一時停止／スキップがコントロールできるAVRCP機能も搭載しています。

AM/FＭワイドバンドデジタルチューナー搭載し、AM/FMラジオを受信可能。FMワイドバンド放送にも対応しています。

このほか、USBメモリーやmicroSDに収録されたMP3データを再生可能。1曲／全曲の切り替え可能なリピート再生機能も搭載しています。

マイクやイヤホンを接続可能。乾電池駆動にも対応

外部入力端子を備え、テレビの音やフォノイコライザーアンプを内蔵したレコードプレーヤーなども接続可能です。イヤホン出力端子も備えているので、有線イヤホンやヘッドホンを接続して好きな音楽が楽しめます。

さらに、マイク入力を2系統備えており、カラオケデュエットや拡声器としても使えます（マイクは内蔵していません。別途接続する必要があります）。

音量のアップダウン、CD、USB、microSD、Bluetoothのデジタル部分の操作が可能な簡易ワイヤレスリモコンが付属。単1形乾電池８本で駆動するため、屋外に持ち出して使用することができます。また、災害時等、電源がとれない場合の備えにもなります。

ドウシシャ 「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」 予約受付期間：9月9日12時〜9月15日23時59分まで 実売価格：4万6200円（税込）

