9月10日に千葉雄喜と高岩遼による新ユニット「ニジーズ」（Nijiz）が、アルバム『インディゴブルー』をデジタルリリースした。

ニジーズではラッパーの千葉雄喜がボーカルを担当し、ボーカリストでエンターテイナーの高岩遼がピアノを担当。ブルースをベースにした音楽性で、2人による即興性の高いスリリングな一発レコーディングにより全14曲が完成した。

ニジーズは約2年前に、当時高岩が経営していたジャズバー「Brother」で同い年の二人が出会い意気投合し、その場で自然発生した即興のブルースセッションをきっかけに結成された。千葉雄喜は今年7月3日に初めて武道館で実施したライブでLAに拠点を移す計画を公表したが、その直後から本作の制作が進められた。

12月5日にBLUE NOTE TOKYOで行われる千葉雄喜のライブに高岩遼がゲスト参加し、ニジーズとしての出演も決定している。

配信アルバム『インディゴブルー』

配信リンク：https://crsm.lnk.to/indigoblue 虹色きれい借金昨日の話今まで、この先、現在ビザの申請ウィルスでミス出入り酒と泪と男と女パパあれが欲しい笑うただの音◎△＄♪×￥●＆％＃This is…!? 虹色きれい借金昨日の話今まで、この先、現在ビザの申請ウィルスでミス出入り酒と泪と男と女パパあれが欲しい笑うただの音◎△＄♪×￥●＆％＃This is…!? ニジーズ：千葉雄喜（Vocal）／高岩遼（Piano & All other instruments）

参加ミュージシャン：橋詰大智（Drums）／大島理沙子（Violin）

レーベル：キングレコード／HEROIC LINE