千葉雄喜と高岩遼による新ユニット「ニジーズ」、アルバム『インディゴブルー』リリース。初ライブも決定
9月10日に千葉雄喜と高岩遼による新ユニット「ニジーズ」（Nijiz）が、アルバム『インディゴブルー』をデジタルリリースした。
ニジーズではラッパーの千葉雄喜がボーカルを担当し、ボーカリストでエンターテイナーの高岩遼がピアノを担当。ブルースをベースにした音楽性で、2人による即興性の高いスリリングな一発レコーディングにより全14曲が完成した。
ニジーズは約2年前に、当時高岩が経営していたジャズバー「Brother」で同い年の二人が出会い意気投合し、その場で自然発生した即興のブルースセッションをきっかけに結成された。千葉雄喜は今年7月3日に初めて武道館で実施したライブでLAに拠点を移す計画を公表したが、その直後から本作の制作が進められた。
12月5日にBLUE NOTE TOKYOで行われる千葉雄喜のライブに高岩遼がゲスト参加し、ニジーズとしての出演も決定している。
配信アルバム『インディゴブルー』
配信リンク：https://crsm.lnk.to/indigoblue
ニジーズ：千葉雄喜（Vocal）／高岩遼（Piano & All other instruments）
参加ミュージシャン：橋詰大智（Drums）／大島理沙子（Violin）
レーベル：キングレコード／HEROIC LINE
＜Yuki Chiba Blue Note Live＞
Member：
千葉雄喜（ヴォーカル）
谷口大翔（ギター、キーボード）
大島理紗子（ヴァイオリン）
HÖMiE（ピアノ、キーボード）
Special Guest：
高岩遼 [Nijiz]（ピアノ）
公演日程：
2025.12.5 fri.
1st show - 開場 5:00PM / 開演 6:00PM
2nd show - 開場 7:45PM / 開演 8:30PM
ブルーノート東京 (東京都港区南青山 6-3-16)
https://www.bluenote.co.jp/jp/
詳細ページ：
https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/yuki-chiba/