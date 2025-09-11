星屑スキャット、初のカバーアルバム発売決定
星屑スキャットが、11月23日に初のカバーアルバムをリリースすることを発表した。
これまでにツアーやディナーショーで歌唱してきた楽曲や、星屑スキャットが音源化したかった楽曲をセレクトした収録内容となる。カバーアルバム発売日11月23日からは、全国6カ所でのクリスマスディナーショーの開催も決定している。
◾️カバーアルバム『タイトル未定』
2025年11月23日（日）発売
品番：EACD-5012［CD］ 価格：3,960円（税込）
◆収録予定曲
曲順未定。収録内容は変更になる場合がございます。
［ ］内はオリジナルアーティスト名
・青い珊瑚礁［松田聖子］
・駅［中森明菜］
・片想い［槇みちる］
・仮面舞踏会［少年隊］
・恋はパッション［EVE］
・新宿トランスファー［SOAP］
・真珠のピアス ［松任谷由実］
・TATTOO［中森明菜］
・人魚姫 mermaid［中山美穂］
・バナナの涙［うしろゆびさされ組］
・ミス・ディオール［山口百恵］
・浪漫幻夢(Romantic Game)［The Good-Bye］
・私らしく［岩崎宏美］
◾️＜星屑スキャット CHRISTMAS DINNER SHOW 2025＞
【大阪】11月23日（日）ホテルニューオータニ大阪
【長野】12月7日（日）ホテルブエナビスタ ※1日2回公演
【北海道】12月13日（土）グランドメルキュール札幌大通公園
【東京】12月20日（土）リーガロイヤルホテル東京
12月21日（日）リーガロイヤルホテル東京
【愛知】12月23（火）名古屋観光ホテル ※1日2回公演
【福岡】12月28日（日）ホテルオークラ福岡
詳細：https://www.hoshikuzu-scat.com/contents/976358
