プロダンサーでパリ五輪ブレイキン男子に日本代表、半井（なからい）重幸（ダンサー名・Ｓｈｉｇｅｋｉｘ）が１１日、静岡県磐田市の豊岡中学校を訪問。「夢をかたちに」をテーマに講演を行った。

講演は対談方式で行われ、７歳でブレイキンを始めたきっかけは「姉が踊るのを見て、かっこいいと思ったから」と明かした。その後は「技ができるようになる達成感やワクワク感」が好きで打ち込んだという。

海外遠征でのルーチンは、湯船につかってリラックスすることや、持参した日本食を食べること。猛暑のパリ五輪では、準決勝と３位決定戦のインターバルが約１５分と短く、氷の入ったベストを着て体を冷やした裏話なども披露。「今後も挑戦していく姿を見せて行ければ」と力をこめた。

後半では全校生徒約３００人にダンスを指導。子どもたちは学年別に分かれ、順番にトップロックやフットワークなどに挑戦した。松島大空さん（３年）は「見てカッコイイとは思っていたけれど、実際にやってみて楽しかった」。菊池光志朗さん（３年）も「面白かった」と腕組みポーズを決めた。

約２時間のイベントを終えたＳｈｉｇｅｋｉｘは「素直にダンスに挑戦する姿に勇気づけられました。エネルギーを与えてもらいました」と笑顔で話した。