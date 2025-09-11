カリスマホストで、実業家のＲＯＬＡＮＤの生放送ニュース番組出演時の格好が話題を呼んでいる。

ＲＯＬＡＮＤは１１日に自身のインスタグラムを更新。

「ＮＨＫの生のニュース番組にいきなり鬼舞辻無惨のジェネリックみたいな格好で出演してしまってすみませんでした。 観てのとおり地上波史上稀に見る違和感となっております。」とつづり、出演時の映像を添えた。

また、「しかしながら 晴れてＮＨＫのニュースに出た初めての鬼となりました！ 光栄です。」とニュース出演に喜びを見せている。

最後に、「広島ＮＨＫのスタッフの皆様が太陽のように暖かくてもう少して溶けるところでした そしてロケ先で出会った広島の皆様 優しくしてくださって本当にありがとうございました！ また必ず遊びに行きます！ Ｅテレのよみ旅観てね！ 広島最高！」と感謝の気持ちをつづり、ロケの様子を残した写真をアップして締めた。

この投稿にファンからは「無惨様にそっくり」「無惨ジェネリックのお好み焼き食べてみたいな〜」「無惨のジェネリックはセンス良すぎてさすがローランド様です」「爆笑しました」「オーラが凄いです！」「すごく似合ってますよ！」といった声が寄せられている。