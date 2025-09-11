「X-MEN」シリーズのチャールズ・エグゼビア/プロフェッサーX役や「IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。」（2019年）のビル・デンブロウ役などで知られる俳優ジェームズ・マカヴォイ（46）が、カナダ・トロント市内のバーでもめ事に巻き込まれたようだ。先日、トロント国際映画祭で監督デビュー作となる「カリフォルニア・スキーミン」のプレミアに出席していたジェームズが8日、同市内にある「シャーロッツ・ルーム」で関係者らと会合を開いていたところ、飲みすぎた客から殴打されてしまったという。



【写真】これが現場 普通の落ち着いたバーなのに…

ある関係者は「ピープル」誌に「ジェームズは自身の映画のプロデューサーらとカジュアルな集まりをしていたんですが、店員と話をしていた時に、飲みすぎた男性が店から追い出されていることを知ったんです。ジェームズの後ろにその男がいて、ジェームズにパンチしてきたんですよ」と話した。



そんな被害にも遭ったジェームズだが、その後も店内に滞在し、周囲の人たちとその一件を笑い話にしていたと言われている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）