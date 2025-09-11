スペシャル配信番組配信＆TGS2025出展決定！Ratata Arts『ラタタン』アーリーアクセス開始記念
Ratata Artsは、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当、Ratata Artsが開発を担当した、リズムアクションゲーム『ラタタン』のアーリーアクセス開始を記念した特別番組を2025年9月14日(日) 21:00より配信します。
Ratata Arts『ラタタン』アーリーアクセス開始記念
対応機種 ：PC / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /
Nintendo Switch(TM) /Xbox Series
発売日 ：2025年9月19日
価格 ：未定
ジャンル ：リズムローグライクアクション
プレイ人数(オフライン)：1人
プレイ人数(オンライン)：1-4人
表示対応言語 ：日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)／韓国語／
フランス語／ドイツ語／イタリア語／ポルトガル語／
スペイン語
発売元 ：Game Source Entertainment
開発元 ：TVT / RATATA ARTS
CERO ：審査予定
■配信概要
番組名 ：『ラタタン』アジルス／アーリーアクセス直前特番
配信日時：2025年9月14日(日) 21:00 JST〜
出演者 ：・杉田智和さん(フォートラン役)
・月城日花さん(ハリギッタン役)
・小谷浩之(ゲームデザイナー)
・坂尻一人(プロデューサー)
杉田智和さん
月城日花さん
配信URL ： 杉田智和/AGRSチャンネル
https://youtube.com/live/8p6qgjUY-NA?feature=share
ミラーリング配信： ラタタン公式チャンネルにて、
MCハイガイによる同時配信も実施予定
＜番組内容(予定)＞
・『ラタタン』アーリーアクセス版の最新情報紹介
・出演者による実機プレイ
・開発チームとのトークセッション
・アーリーアクセスのロードマップおよび価格を公開
■配信キャンペーンの案内
公式では、インフルエンサーの皆さまによる配信を支援するキャンペーンを実施します。
プレイ用コードと視聴者プレゼント用コードを用意されていますので、ぜひご活用ください。
＜配信条件＞
配信タイトル・概要欄に「Ratatan」または「ラタタン」を明記
配信タイトル・概要欄にSteamストアページURLを掲載
https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/
配信開始日：2025年9月18日(木)0:00 JST 以降
下記ガイドラインに準拠
・配信ガイドライン
＜提供内容＞
・配信用コード(事前配布)
・視聴者プレゼント用コード
pr@ratata-arts.com
■東京ゲームショウ2025 出展情報
出展ブースイメージ
『ラタタン』は東京ゲームショウ2025に出展予定です。
・最新ビルドの試遊
・グッズ展示
来場者特典 ：ラタタンオリジナルピンバッジを配布予定
ステージイベント：ハーミットを制限時間内に倒せるかの
タイムアタックチャレンジを開催予定
東京ゲームショウ2025 配布ノベルティ
ラタタンオリジナルピンバッジ
＜注意事項＞
ピンバッジなど配布物には数に限りがあります。
混雑時には整理券を配布し、順番に案内します。
詳細は後日改めて案内します。
