スペシャル配信番組配信＆TGS2025出展決定！Ratata Arts『ラタタン』アーリーアクセス開始記念

Ratata Artsは、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当、Ratata Artsが開発を担当した、リズムアクションゲーム『ラタタン』のアーリーアクセス開始を記念した特別番組を2025年9月14日(日) 21:00より配信します。

Ratata Arts『ラタタン』アーリーアクセス開始記念

対応機種 ：PC / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /

Nintendo Switch(TM) /Xbox Series

発売日 ：2025年9月19日

価格 ：未定

ジャンル ：リズムローグライクアクション

プレイ人数(オフライン)：1人

プレイ人数(オンライン)：1-4人

表示対応言語 ：日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)／韓国語／

フランス語／ドイツ語／イタリア語／ポルトガル語／

スペイン語

発売元 ：Game Source Entertainment

開発元 ：TVT / RATATA ARTS

CERO ：審査予定

■配信概要

番組名 ：『ラタタン』アジルス／アーリーアクセス直前特番

配信日時：2025年9月14日(日) 21:00 JST〜

出演者 ：・杉田智和さん(フォートラン役)

・月城日花さん(ハリギッタン役)

・小谷浩之(ゲームデザイナー)

・坂尻一人(プロデューサー)

杉田智和さん

月城日花さん

配信URL ： 杉田智和/AGRSチャンネル

https://youtube.com/live/8p6qgjUY-NA?feature=share

ミラーリング配信： ラタタン公式チャンネルにて、

MCハイガイによる同時配信も実施予定

＜番組内容(予定)＞

・『ラタタン』アーリーアクセス版の最新情報紹介

・出演者による実機プレイ

・開発チームとのトークセッション

・アーリーアクセスのロードマップおよび価格を公開

■配信キャンペーンの案内

公式では、インフルエンサーの皆さまによる配信を支援するキャンペーンを実施します。

プレイ用コードと視聴者プレゼント用コードを用意されていますので、ぜひご活用ください。

＜配信条件＞

配信タイトル・概要欄に「Ratatan」または「ラタタン」を明記

配信タイトル・概要欄にSteamストアページURLを掲載

https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/

配信開始日：2025年9月18日(木)0:00 JST 以降

下記ガイドラインに準拠

・配信ガイドライン

＜提供内容＞

・配信用コード(事前配布)

・視聴者プレゼント用コード

pr@ratata-arts.com

■東京ゲームショウ2025 出展情報

出展ブースイメージ

『ラタタン』は東京ゲームショウ2025に出展予定です。

・最新ビルドの試遊

・グッズ展示

来場者特典 ：ラタタンオリジナルピンバッジを配布予定

ステージイベント：ハーミットを制限時間内に倒せるかの

タイムアタックチャレンジを開催予定

東京ゲームショウ2025 配布ノベルティ

ラタタンオリジナルピンバッジ

＜注意事項＞

ピンバッジなど配布物には数に限りがあります。

混雑時には整理券を配布し、順番に案内します。

詳細は後日改めて案内します。

権利表記 ：(C) 2025 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.

