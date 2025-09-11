内装トレンドの要素を取り込んだセミオーダーキッチンを「リフォーム産業フェア」に出展！KOBE STYLE

KOBE STYLEは、2025年9月17日(水)・18日(木)に開催される「リフォーム産業フェア」に出展します。

KOBE STYLEは、2025年9月17日(水)・18日(木)に開催される「リフォーム産業フェア」に出展。

会場では、2025年12月に販売予定のセミオーダーキッチン「FUN×kitchen(ファンキッチン)」の新ラインのキッチンを初公開。

同じく12月よりラインナップを刷新するデザインユニットバス「routine(ルーティン)」も同展示会にて展示します。

【建築トレンドをかたちにしたリブやアールのデザインと、素材が映し出す今の空気感を取り入れた「FUN×kitchen」の新シリーズ】

リブ材やアール仕上げといった最新の内装トレンドの要素をキッチンに取り入れました。

ワークトップにはスペインのメーカーALVICによる「コンパクトラミネート」をメインに採用。

新鮮な色合いや柄、質感が加わり、国内の規格型キッチンにこれまでになかったテイストを実現します。

材質_加工イメージ

水栓・シンクはドイツBLANCO、食洗機・加熱機器はドイツBoschのものを標準仕様でラインナップし、見た目の美しさはもちろんのこと、機能空間としてのキッチンに求められる品質にもこだわりました。

FUN×kitchenの従来のコンセプトである「キッチンの色や柄を選ぶ楽しさ」をさらに拡張。

キッチンを自分らしいスタイルの象徴として楽しむ人々へ、「いまだからこそ作れるキッチン空間」を提供します。

設備イメージ

【セミオーダーキッチンFUN×kitchenとは】

「オーダーキッチンのデザインとクオリティをもっと身近に。」というコンセプトで展開するイージーオーダースタイルのキッチンシリーズです。

扉カラーはもちろん、中まで美しい収納、海外ブランドの水栓や食洗機まで、憧れとこだわりを詰め込んだキッチンが手軽に実現します。

今回の新シリーズは、既存の「基本シリーズ」「II型レイアウトfantastic(ファンタスティック)シリーズ」「コンパクトサイズFcasa(フカーサ)シリーズ」に続くラインナップ追加になります。

【FUN×kitchen新シリーズ概要】

● 参考価格 ：税込242万円〜(キッチンキャビネット一式と機器込み)

● サイズ展開：2450mm／2600mm

● レイアウト：アイランド型／ペニンシュラ型

● 販売開始日：2025年12月にFUN×kitchen Webサイト内に新ラインの

製品ページとカタログを公開し、受注を開始する予定です。

これに先立ち、2025年10月より東京・駒沢ショールーム、

2026年1月より神戸ショールームにてモデルキッチンの展示を

開始します。

【まったく新しいテイストのタイルを採用した、ポップで鮮やかなバスルームが登場。

「routine」のラインナップ刷新】

新ラインナップ施工イメージ

セミオーダーバス「routine(ルーティン)」は2024年に関西エリアを中心に販売を開始しましたが、全国のお客様からの数多くのお問い合わせを受け、2025年秋に東京・駒沢のショールームでも展示を開始し、全国展開します。

今回のリニューアルでは、まったく新しいテイストのタイルを採用したポップで鮮やかなバスルームを追加しました。

品質や使い勝手のよさを追求しながら、遊び心もある空間を実現します。

既存のタイルバスタブ、シャワー水栓のラインナップも今回新たに追加し、一層充実しました。

洗面化粧台にはカウンター＆ボウル一体型でクォーツストーンを使用したモデルが加わり、より上質なバス＆サニタリー空間を実現します。

routine_Cromatica

routine_Omnistone

今回新たにタイルのラインナップにOmnistone(オムニストーン)とCromatica(クロマティカ)の2シリーズを追加しました。

Omnistoneは自然の石のような風合いをほどよく取り入れた柄で、ニュアンスのある6色の展開です。

Cromaticaは彩り豊かな30色展開。

鮮やかなカラーは釉薬ではなく、土そのものに顔料を練り込んで焼き上げることで出る独特の質感とともに表現されています。

スペインの有名建築サグラダファミリアにもこのCromaticaシリーズのタイルが使用されています。

バスタブはFlusso、LIXILより新たに3型をラインナップに追加しました。

Flussoは流れる曲線美で快適な入浴姿勢を実現する、上質なアクリル製バスタブ。

LIXILはお湯の温かさが長持ちするサーモバスSという機能性の高いバスタブを採用しました。

シャワー水栓は現行モデルでも採用のhansgrohe、GROHEの製品から、さらに見た目が美しく、機能性もよい機種を新たにセレクトしています。

【セミオーダーバス「routine(ルーティン)」とは】

フルオーダーでのキッチン＆バスルーム製作を手がけてきたKOBE STYLEが提案する、セミオーダータイプの浴室＆洗面化粧台です。

ポルトガル最大のタイルメーカーrevigres(レヴィグレス)のタイルを採用しており、美しい見た目と高級感あふれる質感が魅力です。

国内外のブランドのバス・シャワーなどを好みに合わせて組み合わせることが可能。

フルオーダーのバスルームのような仕上がりですが、ユニットバスならではの構造により施工性・防水性・メンテナンス性を高めました。

壁・床面のパネルは工場でタイル張りを施し、現場で組み立てるため、精度の高い美しい仕上がりと工期短縮を実現します。

【routineラインナップ刷新概要】

● 参考価格 ：バスルーム本体・機器一式 税込300万円〜(施工運搬費別)

● 販売開始日：2025年12月にroutine Webサイトにて新ラインの製品ページと

カタログを公開し、順次受注を開始する予定です。

これに先立ち、現在展示中の神戸ショールームに加え、

2025年秋より東京・駒沢ショールームにて展示を開始します。

【展示会出展概要】

今回出展するリフォーム産業フェアは、リフォーム業界唯一の専門メディアであるリフォーム産業新聞社が1998年より開催し、今回で27回目を迎えるプロ向けの展示会です。

以下の通りに開催されます。

開催日程： 2025年9月17日(水)〜18日(木) 10:00〜17:00

展示場所： 東京ビッグサイト南3・4ホール

同社は「KITCHEN WORLD」コーナーにて展示

