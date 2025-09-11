来年度からの公立化へ向け準備が進む酒田市の東北公益文科大学は11日、来年春に国際学部を新設することを明らかにしました。



東北公益文科大学 神田直弥学長「設置認可申請を進めていた国際学部ですが文部科学大臣より認可書が交付されまして令和8年（2026）年4月から従来の公益学部に加え国際学部を擁する2学部体制へと移行いたします。」



東北公益文科大学の神田直弥学長は記者会見で文部科学省の認可をうけて来年4月1日に国際学部を新設することを明らかにしました。国際学部長には、鶴岡市出身でハワイ大学大学院を修了し現在、東北公益文科大教授の梅津千恵子氏が就任する予定です。梅津教授は、滞在中のアフリカのザンビアからオンラインで抱負を述べました。





梅津千恵子教授「世界との距離はますます縮まっているけれど直接対話することの重要性はさらに増している。地域の期待も高い新学部がより良い地域社会国際社会を共創するためのスプリングボードとなるように微力ながら貢献させて頂きたい」新設される国際学部の定員は40人で国際コミュニケーション学科が設けられます。英語関連の科目を4年間履修することが可能で英語教員の資格も取得できるよう教職課程の開設申請も行っています。専門科目のおよそ8割は英語が必要になるほか、2年生の時には学生全員が3週間から4か月の期間の海外留学を行い、アイルランドのコーク大学やオーストラリアのビクトリア大学などで学ぶ予定です。大学全体の入学定員は国際学部設置後も235人のままで従来の公益学部の定員を195人に変更しました。一般入試に先立って行われる総合型や学校推薦型の選抜試験には、地域枠として10人程度の県内出身者枠を設ける方針です。