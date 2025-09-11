今年の夏、庄内浜での密漁摘発に伴い押収されたサザエやアワビなどの画像です。こうした密漁をめぐって酒田海上保安部が県内外の男女合わせて16人を摘発していたことが明らかになりました。「バーベキューで食べよう」などと安易な動機から密漁に及んだケースが多いということです。



漁業法違反などの疑いで摘発されたのは県内11人、県外5人の合わせて16人で、県内の11人のうち4人が庄内地域の居住者でした。

酒田海上保安部によりますと16人はそれぞれ、ことし7月から8月までの間、鶴岡市の由良や今泉、温海などの庄内浜でシュノーケルなどを装着し、ドライバーやへらなどの道具を使いサザエやアワビなどの貝を密漁した疑いです。

摘発件数は、昨シーズンが11件15人だったのに対し、今シーズンは14件16人となり、増加しました。密漁の動機については「家族で食べる分くらいならいいだろう」や「バーベキューで友人と食べよう」などといった安易なものが多いということです。

今回の摘発は、漁業権が設定された海域で許可なく水産物を取った漁業法違反。そして、県が水産資源保護のため定めている大きさより小さく、成長していない水産物を取った県漁業調整規則違反などによるものです。これらの法律や規則に違反した場合罰金刑や拘禁刑が科される可能性があります。

7月から8月までの集中取り締まり期間中に酒田海上保安部が違反行為を見つけ、摘発しました。これに伴い、押収された貝は合わせて286個で、このうちサザエがもっとも多い241個。次いでアワビが27個でした。

押収された貝は、その後、海に放流されました。酒田海上保安部では摘発した16人を今後、書類送検する方針です。

