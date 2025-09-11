【12日（金）全国天気】

・秋雨前線は弱まるも不安定続く

・関東以西は、雷雨に注意

・北日本は安定した青空

12日（金）は停滞していた秋雨前線が南へ下がり、活動が弱まるでしょう。今週初めの8日（月）からずっと停滞していたので、5日ぶりに本州付近から前線の姿がなくなることになります。ただ、湿った空気はすぐになくなるわけではなく、東日本から西日本にかけて滞留するでしょう。このため、関東から九州にかけて、不安定な状態が続き、所々で雷雲が発達するおそれがあります。場所によっては、雷を伴って非常に激しい雨が降るかもしれません。12日夕方までに予想される雨の量は多い所で、東海で200ミリ、関東甲信と近畿で100ミリとなっています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

なお、12日の最高気温は、鳥取、高松、熊本などで33℃程度の所はありますが猛暑日の予想はありません。熱中症警戒アラートも発表されていません。

【12日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（-2 平年並み）

青森 18℃（-3 9月上旬）

仙台 21℃（＋1 8月下旬）

新潟 22℃（±0 8月下旬）

東京都心 24℃（-3 真夏）

名古屋 25℃（±0 熱帯夜）

大阪 26℃（＋2 熱帯夜）

広島 25℃（±0 熱帯夜）

高知 24℃（±0 8月下旬）

福岡 26℃（±0 真夏）

【12日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 27℃（-2 真夏）

青森 30℃（＋3 真夏）

仙台 26℃（±0 9月上旬）

新潟 31℃（＋1 8月中旬）

東京都心 27℃（-7 平年並み）

名古屋 31℃（-2 9月上旬）

大阪 32℃（＋1 9月上旬）

広島 30℃（-3 平年並み）

高知 29℃（-2 平年並み）

福岡 32℃（-1 8月下旬）

【3連休は季節外れの猛烈残暑に警戒】3連休は晴れ間が出るとともに、再び気温が上昇するでしょう。熊谷は37℃、名古屋は36℃、東京都心、大阪でも35℃が予想されています。季節外れの猛暑に警戒が必要です。また3連休が明けても夏の高気圧の勢力が強く、残暑はまだ当分続きそうです。