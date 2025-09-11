バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・みっちゃんこと、未知子さんとのLINEでのやり取りを公開。誕生日プレゼントに喜ぶ未知子さんの姿に反響が寄せられている。

【映像】誕生日プレゼントに喜ぶ姉・未知子さん＆LINEのやり取り

これまでにもInstagramで、未知子さんと買い物を楽しむ様子や、高嶋が発したテレビでの発言に対する「お叱りLINE」など、家族との日常を発信してきた高嶋。

2025年9月10日の更新では、未知子さんに誕生日プレゼントを贈ったことを明かした。「母が好きだったGHERARDINIさんから、みっちゃんにプレゼントを頂きました。ちょうどみっちゃんのお誕生日だったので、私からという事で渡しました。みっちゃん相当喜んでました。この歳になると軽量バッグは本当にありがたいです。」

さらに、プレゼントされたバッグを背負う未知子さんの後ろ姿の写真に、高嶋がリアクションする微笑ましいLINEでのやり取りも披露している

未知子さん「ちぃちゃんパパにお願いして、写真撮ってもらいました」

高嶋「顔がこっち向いてないと」「舌切り雀のお婆さんみたいだよ」

この投稿にファンから、「優しいのに毒舌ちさ子さん最高です」「舌切り雀のお婆さん！うっかり声出して笑いました。さすがです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）