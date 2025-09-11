Â©»Ò¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¾¾±º²ñÄ¹¤é¤È¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉñÂæÎ¢¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤Ëavex¤Ê¤ªÆó¿Í¤À¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬¡¢avex¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¡õa-nationÉñÂæÎ¢¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÉÍºê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Instagram¤Ç¡¢¼·¸Þ»°¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢Ìî³°¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾±º²ñÄ¹¤é¤È¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉñÂæÎ¢¼Ì¿¿
¡¡9·î10Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤â¡¢avex¤Î¾¾±º²ñÄ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼Ì¤ë¡Öa-nation¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê·ç´Ù¤À¤é¤±¤Î½ÐÍèÂ»¤Ê¤¤¤Î¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ»Ù¤¨¤ÆÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢°ìºÂ¤Î³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ëavex¤Ê¤ªÆó¿Í¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë