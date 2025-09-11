「東海豪雨」から25年。当時、名古屋市の約4割が浸水。原因は「線状降水帯」の発生でした。“都市水害”の怖さをあらためて振り返ります。

【写真を見る】たった2日で年間総雨量の3分の1が名古屋に降った『東海豪雨』から25年「節目なんてない」決壊現場近くの今は

（2000年9月11日 名古屋・天白区 伊藤嘉子さん撮影）

「洪水だ。すごいもんね車。こんな状態…もうすぐ夜中の12時ですよ」

大型で非常に強い台風の影響で、2000年9月11日午後から夜にかけ、東海地方は局地的な大雨に見舞われました。





（2000年9月 名古屋・西区 谷川卓巳さん撮影）「自衛隊が来て（庄内）川は氾濫寸前です…すごい（自衛隊員は川に）手が届きそうです」

名古屋ではたった2日で、年間総雨量の3分の1の500ミリ以上の雨が降った「東海豪雨」。



住宅の浸水は約7万棟。犠牲者は10人に。

名古屋市は約4割が浸水し、ナゴヤドーム（当時）も水びたしになりました。観測史上最大となった雨に、多くの市民が都市水害の怖さを知ることになりました。

「まだ多くが伝えきれていない」

そしてきょう…



（松本道弥アナウンサー）

「名古屋市西区を流れる新川の堤防です。きょうはパラパラと弱い雨が降っていますが、25年前のきょう、東海豪雨が襲いました。その影響でこの堤防は決壊し、名古屋市内は広い範囲で浸水被害がありました」

新川の決壊現場が目の前にある「あし原公園」では、豪雨を経験した地元の人たち約30人が集まり、語り継ぐ集会が開かれました。

（80代）

Ｑ25年、節目の年ですが…？

「節目なんてないよ。毎年思い出す。つらいことはいっぱい思い出しますよ。語り尽くせない」



当時、公園に咲いたスイセンの花に被災者が励まされたことにちなんで、きょう、あらためてスイセンの球根が植えられました。



（東海豪雨を語り継ぐ会 石田音人代表）

「風化したようでまだ多くが伝えきれていないと感じる。生きている限りはやろうと思って準備をしたい」